Sara Brasal, Yoli en 'Los Serrano', recuerda su miedo en la serie: “Venía del bullying a hacer de fea y gorda”

La actriz Sara Brasal, quien interpretara a Yoli en Los Serrano, ha contado en Socialité el dilema personal que le provocó aceptar aquel papel que cambió su vida cuando tenía 11 años.

Los padres de Aitana aparecieron en 'La Voz Kids' y se dejaron 'camelar' por Sebastián Yatra

Más

La popular serie de Telecinco, que acaba de celebrar su 20 aniversario, fue un éxito que la catapultó a la fama, pero no se le asignó el personaje que quería sino otro bien diferente, uno cuya realidad conocía perfectamente.

Brasal hizo el casting para interpretar a Teté, protagonista de la comedia, sin embargo, le encargaron que diera vida a Yoli, su mejor amiga. “Cuando leí la descripción de Yoli... era gorda, con gafas de culo de vaso, con brackets en los dientes. Yo no quería hacer eso”, recuerda.

Su madre le hizo darse cuenta de que el personaje de Yoli también podría “ayudar a la gente”, pero ella no estaba del todo convencida: “Me seguía sintiendo la misma niña tímida que era secundaria en todo”.

Además, el perfil del personaje que le habían asignado le recordaba, en cierto modo, a su propia vida. “A mí no me metieron la cabeza en el váter ni me pegaron, pero me dejaban sin amigas. Venir del bullying a hacer de gorda y fea... yo no quería que eso se pasara a la realidad”, relata Brasal.

No obstante, la actriz considera que el equipo supo tratar aquella situación. “Lo hicieron muy bien. Recuerdo llegar a una prueba de vestuario en la que me probaron todas las gafas. Yo siempre había llevado gafas, pero no esas tan grandes. Y las chicas me dijeron que todas me quedaban superbien, que necesitaban unas que me hicieran más fea. Me dijeron que iba a hacer ese personaje, pero que esa no era yo. Lo hicieron de manera que yo no me sintiera mal”.

La intérprete ha contado también que la fama le duró poco, así que decidió estudiar un Máster de Dirección y hoy sigue trabajando en el sector audiovisual, aunque detrás de las cámaras: “Ahora mismo vivo más tranquila sin estar expuesta. Tener trabajo no es un fracaso. El fracaso está en martirizarte con algo que no te está saliendo”, reflexiona.