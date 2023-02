Sara Carbonero vuelve a 'Informativos Telecinco' para visitar a David Cantero e Isabel Jiménez

Sorpresa en Informativos Telecinco este viernes 24 de febrero. Aunque los espectadores no lo han podido ver en sus pantallas, Sara Carbonero ha regresado al plató desde el que ella misma dio los titulares deportivos entre 2009 y 2015.

La toledana ha visitado a los que fueran sus compañeros al frente del programa, David Cantero e Isabel Jiménez, con los que se ha tomado una fotografía para inmortalizar el feliz reencuentro. Aunque ambas periodistas son muy amigas y coinciden muchas veces fuera de cámara, no es habitual verlas en el histórico plató de los informativos de Mediaset.

Han sido Cantero y Jiménez quienes han compartido la instantánea en sus redes sociales. “¡Menuda sorpresa recibir la visita de nuestra queridísima Sara!, y qué gran alegría reunirnos de nuevo los tres en nuestro plató, como en aquellos buenos tiempos”, ha expresado el presentador, mientras que su compañera no ha podido quitarse la espinita de dar la bienvenida en público a la periodista deportiva: “Hoy me he quedado con ganas de darte paso. Visitas que alegran el alma”.

“Os quiero mucho. Qué mañana tan bonita, cuando te das cuenta de que nada ha cambiado. Los de siempre para siempre”, ha respondido ella.

Tras su paso por laSexta Noticias, Sara Carbonero fichó por Informativos Telecinco para presentar la sección de Deportes entre 2009 y 2015. También ha sido colaboradora del boletín deportivo de Noticias Cuatro. En 2016 regresó a Telecinco con el programa Quiero ser. Fuera del grupo Mediaset ha trabajado en Televisa y Radio Marca.