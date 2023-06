Sebastián Yatra dio un consejo a un concursante de 'La Voz Kids' tras afearle un par de gestos: “Eso puede herir”

Sebastián Yatra ejerció este sábado más de coach que nunca en La Voz Kids. No sólo en la parte musical, sino especialmente en la personal, pues dio un consejo de vida a uno de sus pupilos, Lennon Jon, después de que el joven protagonizara un par de acciones desafortunadas al inicio de la edición.

El 'niño rockero' no pasó las Audiciones a ciegas a la primera, pero los jueces decidieron darle una segunda oportunidad. Y Lennon Jon la aprovechó tanto que consiguió que los cuatro coaches se giraran. Eso sí, a continuación dejó una imagen, cuando menos, llamativa: se acercó a David Bisbal para darle a entender que elegía formar parte de su equipo, pero en el último momento se giró y se fue corriendo con Yatra.

Este gesto hizo que Bisbal tomara la palabra y le dijera lo siguiente: “Te voy a dar un consejo: estas cosas sólo sirven para reírse un rato, ¿me entiendes?”. El chico se quedó cortado, así que le dio un abrazo para pedirle disculpas: “Perdona, tío, pero lo tenía que hacer”. El andaluz le quitó importancia después y acabó reconociendo que había sido “una cobra como Dios manda”.

“Te invito a que cambies actitudes, te hará muy bien”

Como Lennon Jon no había vuelto a pisar el plató desde entonces, Yatra aprovechó este sábado su reaparición para decirle que estaba contento con su cambio de actitud, pero que no debe repetir ciertas actitudes. “Pensé que iba a tener una conversación más seria contigo en los ensayos”, comenzó diciendo el coach, que achacó el gesto del joven con Bisbal a “los nervios” y a “hacer chistes sin tener en cuenta que eso puede herir susceptibilidades”. Respecto a esto último puso otro ejemplo: “Yo no me lo tomé a mal, pero me dijiste: 'Me caer superbien, pero no me gusta tu música'”.

Antes este par de situaciones, el colombiano llegó a pensar que iba a encontrarse “más con esta clase de comentarios”. Sin embargo, lo que se ha encontrado desde entonces ha sido “a un chico supertranquilo que escucha y que tiene buena onda”. Y así espera que siga siendo, de ahí que invitara a Lennon Jon a seguir como hasta ahora y no volver a comportamientos pasado: “Si hay cosas así, con ese tipo de actitudes, te invito a que lo cambies porque te va a hacer muy bien”.

“Le agradezco a la vida haberme encontrado con este niño tan sensible, con ganas de escuchar y que no le tiene miedo a decir 'oye, perdón'”, añadió el coach, que dijo creer “mucho en las segundas oportunidades y en no tachar a alguien de algo por una sola cosa”. Algo que demostró decidiendo que Lennon Jon superara las Batallas y pasara a la siguiente fase, los Asaltos: “No solo creo en tu voz, sino que creo en tu corazón”.

Las palabras de Yatra provocaron los aplausos del público. También los de sus compañeros, especialmente de David Bisbal, que se puso de pie y reconoció a su compañero por esta intervención: “Muy bien hecho”. Lennon Jon, por su parte, se bajó del escenario para abrazar a Yatra y a Bisbal a modo de disculpa.