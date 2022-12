El Sevilla y Anabel Alonso, a favor y en contra de Patricia Conde por sus críticas a 'MasterChef Celebrity'

Termina la semana en que se puso cara a la ganadora de MasterChef Celebrity 7, Lorena Castell. Sin embargo, ha sido Patricia Conde quien ha eclipsado su victoria por sus críticas al programa de TVE. La actriz y presentadora habló en redes tras llamar la atención su extraño comportamiento en la primera mitad de la final, poniendo en duda, primero, la veracidad de lo que se ve en el programa, y realizando luego duras acusaciones sobre la producción y concursantes.

Shine Iberia, productora del formato, ya salió al paso con un comunicado donde “lamenta y niega” las afirmaciones de la vallisoletana, que “atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción”. En cualquier caso, la magnitud de la controversia ha motivado que varios exparticipantes se posicionen a favor o en contra de Conde de forma pública.

El Sevilla aplaude la “valentía” de Conde

Apoyando a la que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis se colocaba Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla”, que pasó por la cuarta edición del formato, del que no guarda buen recuerdo. Durante su intervención matutina en Aruser@s en laSexta, el líder de los Mojinos Escozíos dedicó unas palabras elogiosas a Conde por su actitud.

“Hoy no me voy a mojar nada. Simplemente Patricia Conde no lo ha pasado bien en Masterchef”, comenzaba diciendo, aunque no tardaba en mostrar su afinidad con el discurso de la televisiva: “Ayer me guasapeé con cuatro o cinco exconcursantes del Masterchef Celebrity, y todos opinamos lo mismo... Olé tú, Patricia Conde, que se ha atrevido, ha sido valiente y ha dicho que la televisión es mentira. Eso es lo que pensamos los demás, los que hemos estado ahí”

Rodríguez recordaba que el texto que publicó Conde en redes ha ido siendo modificado durante los últimos días, eliminando las partes más duras: “Su representante le ha dicho porque por lo visto, según han dicho ellos y no yo, hay una cláusula de confidencialidad y usted tiene que pagar una pasta como diga algo de lo que se ve allí dentro”. Explicó el roquero y televisivo que tal cláusula se mantiene en vigor mientras el programa esté en emisión; de ahí, el temor a decir nada más.

Al final, El Sevilla decidía “mojarse” en otro tema de magnitud nacional, la investigación sobre el envío de sobres con material explosivo al presidente del gobierno y otras instituciones como la embajada de Ucrania, para evidenciar el apuro al comentar nada relativo a su propia experiencia en el talent show: “Cómo estará la cosa que me atrevo a hablar de Putin y no me atrevo a decir ni esto de lo que ocurrió y vimos en MasterChef Celebrity”.

Anabel Alonso afea el comentario de Conde sobre las drogas

En contrapartida, también ha habido voces críticas con Conde. Una de las últimas en sumarse ha sido Anabel Alonso, que ha recriminado públicamente a Conde por uno de los comentarios más llamativos que hizo esta última en su comentada publicación de Instagram.

“En mi vida nunca me he drogado, y en un programa de TV con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días”, escribió la artista, algo a lo que Alonso alude en un mensaje en Twitter.

“Qué maja convirtiendo en sospechosos de drogadictos a todos sus compañeros”, escribió la actriz de Amar es para siempre, vinculada a la franquicia desde la segunda edición Celebrity, habiendo concursado tanto en la segunda como en la cuarta.

Qué maja convirtiendo en sospechosos de drogadictos a todos sus compañeros. https://t.co/9cA5tJ5gTz — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) 1 de diciembre de 2022

No ha sido Alonso la única en defender el formato, o al menos cuestionar la versión de Conde. Miki Nadal, ganador de la sexta edición junto con Juanma Castaño, ya dijo en Zapeando que el programa “no es tan duro como lo pintan”. Esa declaración fue realizada el miércoles 30, y por lo tanto era previa a la tercera edición del post original que hizo Conde.

Más duro fue Josie, que participó en la quinta edición. El estilista recalcó que MasterChef es “muy duro, un programa muy difícil, y un programa totalmente real. Como la vida misma”, y añadió: “Yo es que ahora me parto. Como si nos hubieran puesto ahí un bomboncito. Con lo que me costó a mí hacer esos bombones... Cuando han insinuado que me ponían el bomboncito, lo he sufrido”.