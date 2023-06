Shannen Doherty anuncia que tiene metástasis en el cerebro: “Estoy aterrada”

Shannen Doherty ha anunciado que tiene metástasis en el cerebro. A través de un post publicado en su cuenta personal de Instagram, la actriz deSensación de vivir y Embrujadas ha compartido con sus seguidores el nuevo revés que ha sufrido después de que en 2020 confirmase que volvía a padecer un cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2015 y que había entrado en remisión en 2017.

Shannen Doherty: "Es difícil dejar todo cerrado cuando sientes que vas a vivir otros diez o quince años"

Más

“El 5 de enero, mi TAC mostró metástasis en mi cerebro. El 12 de enero se llevó a cabo mi primera sesión de radioterapia. Obviamente, estoy aterrada”, ha escrito la intérprete en un texto que acompaña unas duras imágenes suyas durante una de las pruebas a las que se ha tenido que someter. Se trata de un vídeo de su “proceso de ajuste de la máscara que se usa durante la radiación del cerebro”.

“Soy extremadamente claustrofóbica y en mi vida están pasando muchas cosas. Soy afortunada porque tengo excelentes médicos y un equipo técnico increíble en el Cedars-Sinai. Pero este miedo, esta agitación, este momento.. Así es la realidad del cáncer”, ha añadido, en un intento de visibilizar su enfermedad.

La actriz Selma Blair ha querido enviarle un mensaje de ánimo a través de la mencionada red social: “Esto es mucho para asumir, una vez más. Y estoy deseando que toda la sabia paz que has aprendido te encuentre en los momentos de terror”, escribió en uno de los comentarios.

Shannen Doherty anunció en 2015 que padecía cáncer

En 2015, Doherty realizó unas declaraciones a la revista People en las que anunciaba su enfermedad: “Es cierto, tengo cáncer de mama, y en la actualidad estoy en tratamiento”, señaló, lanzando un mensaje optimista ante el tratamiento hormonal al que se iba a someter antes de recurrir a la quimioterapia, radioterapia y mastectomía.

Dos años más tarde, la actriz pudo confirmar que el cáncer había entrado en remisión: “Me imagino que siempre estaré preocupada a cierto nivel, pero creo que todos nos preocupamos por algo. El cáncer es una bestia que me ha cambiado. Me cambió de maneras muy bonitas, pero también me dio un nivel de ansiedad sobre las cosas [...] Comparto mi experiencia para ayudar a conectar, generar conciencia y, con suerte, dar valentía a aquellos que padecen cáncer para que sean positivos”, explicó entonces.

Finalmente, en 2020, Shannen Doherty compartió en una entrevista en Good Morning América que volvía a padecer cáncer de mama. A pesar de sus problemas de salud, siguió trabajando e intentando participar en diferentes proyectos. Una situación que ahora queda en el aire ante la nueva situación que atraviesa la estadounidense.