Sheila, la protagonista de 'Para toda la vida', se derrumbó por el bullying sufrido: “Por eso estoy aquí”

La quinta entrega de Para toda la vida en Telecinco demostró que Sheila continúa conociendo cada vez mejor a sus pretendientes- incluido el nuevo con el que le sorprendió el programa- y empieza a sentir más allá de amistad por algunos de ellos.

La pregunta que descartó de forma automática a un soltero de 'Para toda la vida': "Me pareció tan desagradable"

Más

Sobre Juan Pedretti, la joven confesó que podría estar empezando a sentir el enamoramiento por él. Mientras que Carlos, que fue el que empezó más fuerte de todos, sigue decepcionándola al ponerle límites a su experiencia.

Durante la entrega algunos de ellos diseñaron joyas para ella, otro acabó sangrando por un pequeño incidente, y al fin vivieron una nueva ceremonia de la rosa, que acabó con la marcha de Álvaro y Pol.

Pero si algo llamó la atención en este nuevo programa, eso fue la confesión de la dura juventud que tuvo Sheila y que hizo ella misma frente a algunos de sus pretendientes.

“Ha llegado el momento de conocernos más profundamente” advertía para que entendieran que lo que iba a pasar era trascendental. Y empezó su relato: “Yo de pequeña sufrí bullying. Fue muy duro porque fue durante muchos años. Sufría empujones, insultos… Siempre estaba sola”.

Al contarlo, la protagonista se derrumbaba: “Cuando llegaba a casa la situación no mejoraba porque me faltaba la figura paterna. Llevo desde los quince años sin hablarme con él”. Los pretendientes intentaban animarla, mientras ella quería seguir abriendo sus sentimientos:

“Fue una de las razones por las que me vine a Madrid. Buscaba la felicidad, buscaba evadirme de todos los problemas que tenía. Yo no tuve ningún refugio en ningún momento, todo estaba mal en mi vida y llegó un momento en el que toqué fondo”, lamentó. Unos años que explican su forma de actuar: “Me cuesta mucho abrirme, que me hagan daño, porque he sufrido muchísimo mucho tiempo”.

Para acabar, les transmitió sus experiencias en las relaciones sentimentales: “Han sido relaciones tóxicas. Al final poner un parche y sigues hacia delante y es lo que yo he hecho hasta hace poco. Por eso estoy aquí, intentando buscar esa felicidad que he buscado siempre desde que era pequeña”.