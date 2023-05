El 'show' de Paulina Rubio en Antena 3: llegó tarde, rechazó un micrófono y dijo que acababa de hablar con Rocío Jurado

Se las prometía muy felices Sonsoles Ónega cuando este lunes, a esos de las 18:50 horas, anunció a la audiencia de su programa que Paulina Rubio estaba “a punto de llegar a las instalaciones de Atresmedia”. La visita de la cantante mexicana era el plato fuerte del día en Y ahora Sonsoles, y Ónega esperaba su llegada con impaciencia. Tanta, como el nerviosismo que le entró en el cuerpo al ver que pasaban los minutos y la artista no hacía acto de presencia.

Finalmente lo hizo, aunque pasados 40 largos minutos, todo un mundo para la presentadora del programa. “Les voy a confesar una cosa, porque esto es así: pensé que no venía. Iban pasando los minutos y yo 'me cago en...'. Menos cinco, menos diez, en punto, y cinco y yo preguntaba '¿donde está Paulina?'”, reconoció Ónega ante los espectadores.

“¡Qué estrés me ha hecho pasar! (...) Nos lo ha hecho pasar fatal, como las grandes estrellas. Para qué nos vamos a engañar”, añadió la presentadora, que respiró aliviada al ver a Paulina Rubio por los pasillos de Atresmedia. “¡He pasado un programa malísimo, Paulina! ¡Desde las 18:50 esperándote! Hasta casi cojo frío”, comentó Ónega a la entrevistada, que pidió disculpas y achacó su retraso al “tráfico de Madrid”.

Los problemas de Paulina Rubio con el micrófono

Hechas las pertinentes aclaraciones, la entrevista ya podía comenzar. Aunque si la previa había sido algo movida, el inicio de la conversación entre nuestras dos protagonistas tampoco fue el más fluido. Esta vez, porque Paulina Rubio tenía calor y decidió quitarse la chaqueta que lleva encima, pero sin caer en la cuenta de que le habían puesto el micrófono en dicha chaqueta. Es decir, que la mexicana estuvo unos instantes hablando sin micrófono antes de que le dieran uno de mano.

Sin embargo, Ónega dijo que así iba a estar incómoda, así que una microfonista se acercó a Paulina para ponerle un micrófono en la camisa que llevaba puesta. Pero la mexicana no estaba por la labor. “El micro es más pesado que la camisa, me vas a ver la tetilla”, dijo de primeras a la microfonista, añadiendo lo siguiente segundos más tarde: “Ay, amor, no me hagas esto enfrente de la gente”.

El lío de Paulina al hablar de Rocío Jurado y Rocío Carrasco

Al final, Paulina Rubio estuvo toda la entrevista con un micrófono en la mano. De hecho, con el protagonizó la tercera anécdota de la tarde, cuando dejó a Sonsoles Ónega en shock al decir que acababa de hablar con Rocío Jurado, fallecida en 2006. Todo fue parte de un malentendido, pues Paulina respondió como si le hubieran preguntado por Rocío Carrasco y no por su madre. El diálogo fue el siguiente:

-Sonsoles: “Rocío Jurado. Si yo te digo ese nombre, ¿tú qué piensas?”

-Paulina: “Es mi hermanita. Justo estaba hablando con ella, que venía yo de un AVE. Yo la quiero mucho”

-Sonsoles: “Noo”

-Paulina: “Siii”

-Sonsoles: “¿Cómo que has hablado con ella?”

-Paulina: “¿Con Rocío?”

-Sonsoles: “¿Jurado?”

-Paulina: “Ay, yo pienso que con Rocío, su hija”

Aclarado el malentendido y superado el susto que Sonsoles Ónega se había llevado, Paulina Rubio se deshizo en elogios hacia Rocío Carrasco. “Es una de mis hermanitas. Y su madre era como mi madre. Era alguien a quien yo siempre admiré y respeté (...) La relación que yo tengo con Rocío Carrasco es una de las relaciones de amistad más hermosas que he tenido en mi vida”, dijo la cantante para zanjar el tercero de los momentos que dejó su 'show' en Y ahora Sonsoles.