'Showriano', el espectáculo musical de Eva Soriano en Movistar Plus+ que peca de caos e improvisación

Showriano es el nuevo programa de entretenimiento de Movistar Plus+ que presenta la humorista Eva Soriano y que se estrenó en marzo, por lo que ya celebra su primer mes en la plataforma de Telefónica.

Definido por el servicio de pago como “el primer 'sing show' de España”, el formato recibe cada miércoles a dos famosos que acuden para pasárselo bien y promocionar sus trabajos mientras tienen lugar un par de actuaciones musicales por parte de la cómica.

Así es 'Showriano' en Movistar Plus+

El programa se inicia siempre con un monólogo realizado por Eva Soriano que hace un repaso a la actualidad más importante de la semana (algo parecido a lo que hace Jimmy Fallon y David Broncano en sus programas), con una clara y graciosa fijación por el universo de Rosalía. Tras ello, la humorista da paso al primer invitado de la noche, lo puede hacer de manera formal, o con un número musical al que se integra el primer entrevistado.

Después comienza la entrevista, y la promoción de los próximos trabajos del invitado, aunque Eva Soriano no duda en intervenir proponiendo una actuación musical, o con preguntas alocadas, como una que apunta a convertirse en habitual del programa: el juego de “¿A quién matarías? ¿Con quién te casarías? y ¿a quién te follarías?”, respecto al mundo, industria, serie o película, del que proviene el invitado.

Tras ello, el programa es interrumpido por uno de los colaboradores habituales del formato: Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati. Ellos son los encargados de presentar al segundo invitado (del cual Soriano no tiene ni idea), y de hacer que la presentadora lo adivine dándole pistas (las dos últimas veces han realizado un pequeño y acertado sketch).

Tras adivinarlo, Eva Soriano se encarga de recibirle y de entrevistarle. Una vez finaliza el tiempo de preguntas, lo despide y acaba el programa dando las gracias a los asistentes y a los espectadores.

En lo que lleva de emisión, el formato ha tenido un total de 10 invitados oficiales, si obviamos algunas sorpresas especiales como la de Chenoa en el primer programa:

Primer programa (1 de marzo): 1er invitado: Belén Aguilera / 2º invitado: Carlos Areces

(1 de marzo): 1er invitado: / 2º invitado: Segundo programa (8 de marzo): 1er invitado: Edurne / 2º invitado: Angy Fernández

(8 de marzo): 1er invitado: / 2º invitado: Tercer programa (15 de marzo): 1er invitado: Berto Romero / 2º invitado: Nacho Vigalondo

(15 de marzo): 1er invitado: / 2º invitado: Cuarto programa (22 de marzo): 1er invitado: Fran Perea / 2º invitado: Jorge Jurado

(22 de marzo): 1er invitado: / 2º invitado: Quinto programa (29 de marzo): 1er invitado: Arturo Valls / 2º invitado: Ernesto Sevilla

Un programa hecho a medida

El formato de Movistar Plus+ ha realizado un traje a medida a Eva Soriano, quien actualmente ejerce también como presentadora junto a Iggy Rubín de Cuerpos Especiales, el morning show de Europa FM, y quien con anterioridad había presentado la última temporada de La noche D, programa de TVE producido por El Terrat, productora encargada también de Showriano. Y es que se trata de una nueva oportunidad para la humorista, esta vez con un programa del que ella es protagonista hasta en el nombre.

La cómica es capaz con este formato de mostrar aún más su faceta como humorista, mientras sigue mejorando como entrevistadora y presentadora. Además, el formato se ha vendido como el primer “'sing show' de España”, siendo esta una de las razones por las que Soriano es una candidata idónea para conducirlo. No solo por su paso por Tu cara me suena, donde demostró sus dotes artísticas a la par que entretenía, sino por su labor en Cuerpos Especiales. Allí, en ocasiones, la humorista se anima a versionar conocidas canciones, como cuando aprovechó su altavoz en la radio para lanzar un grito de apoyo a su victoria en el reciente citado concurso de Antena 3.

Además, la cómica posee una buena capacidad para captar el público joven. El humor de Eva Soriano, unido a su desparpajo y a su capacidad para entretener, le hacen ser una presentadora perfecta para este programa que pretende ofrecer un ambiente distendido en la línea de La Resistencia.

Un acierto con margen de mejora

Por supuesto, como en cada programa nuevo con apenas un mes de emisión, no todo puede ser positivo. El formato de Movistar Plus+ sigue un poco verde, y todavía no ha terminado de asentarse. Aunque a medida que avanzan las semanas Showriano sigue tomando forma, todavía no tiene una escaleta muy marcada. Esto aporta un componente de imprevisibilidad para el espectador que puede descolocar durante su visionado. En particular, el programa sabe llevar bien su apertura con Eva Soriano descendiendo por la barra de baile (cada vez lo hace mejor) y con su posterior monólogo, pero se pierde en la ejecución de las entrevistas.

Las charlas con sus invitados acaban resultando demasiado desenfrenadas y caóticas. Además, en ocasiones se introducen juegos o desafíos al entrevistado que, aunque le ponen en una tesitura curiosa, no llegan a ejecutarse adecuadamente. En ocasiones incluso parece que se hacen rápido por falta de tiempo, rompiendo así el tempo del programa, y añadiéndole demasiado caos. Además, parece que no se ha logrado todavía encontrar un hueco fijo para las actuaciones al piano de Mario Marzo.

Y es ahí donde reside uno de sus aspectos más negativos: el querer hacer mucho en tan poco tiempo. El formato, que apenas cuenta con 50 minutos de duración por entrega, trata de planificar muchas cosas en la escaleta que, o no llegan a hacerse adecuadamente por falta de tiempo, o se alargan demasiado quitándole espacio a las que vienen a continuación. Es por ello que Showriano todavía no ha encontrado un equilibrio entre sus diferentes secciones, que al final resultan descompensadas, y parecen entorpecer en ocasiones el transcurso del programa.

Y que no se entienda mal ese “caos”, porque precisamente puede convertirse en un aspecto negativo, pero también positivo, dependiendo de cómo se vea la improvisación que exige el formato a los invitados y a la propia presentadora. Es un gusto ver a Eva Soriano en situaciones complicadas (como cuando tuvo que poner acento canario) en las que consigue desenvolverse con soltura provocando las risas. Sin embargo, los invitados en algunas ocasiones no saben seguir el ritmo y se quedan atrás, provocando situaciones extrañas que no llegan a ningún sitio.

Novedad con brillo y una Eva Soriano sublime

Aún así, el formato tiene elementos que le hacen brillar. En primer lugar, el humor del que le dota Eva Soriano. Su naturaleza y cercanía hace que el programa se sienta familiar, y que sea rápido y muy cómodo de ver. Por lo que supone una buena opción para disfrutar durante las noches de los miércoles de algo distendido y que siempre promete risas.

A esto se le suma, cómo no, los números musicales que protagoniza Eva Soriano en solitario o junto a los invitados. Aunque algunos son mejores que otros, todos tienen un componente especial: la originalidad con la que están hechos. Y es que cada actuación musical es fresca, y las letras, unidas a la interpretación que ofrece Eva Soriano, aseguran las carcajadas.

Asimismo, cabe destacar la originalidad del formato al apostar por algo diferente, y por un tipo de entretenimiento que mezcla entrevistas, música y sketches con mucha improvisación para ofrecer algo divertido en televisión. Un show del que forman parte Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati, que poco a poco, y a pesar del escaso tiempo en pantalla, van haciéndose con la audiencia ante la que derrochan simpatía y su buen hacer.

El programa todavía tiene trabajo por delante, sobre todo, para lograr un equilibro que logre la definición del formato. Pero es un formato que sin duda tiene todos los elementos necesarios para ser un fijo en la noche de los miércoles de Movistar Plus+, siendo Eva Soriano uno de los principales reclamos para asomarse a su alocada discoteca.