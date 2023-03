Sí, Pablo Motos habló de Sebastián Yatra en la entrevista con Aitana: “Tú querías sacar eso, eh”

Aitana regresó este miércoles a El Hormiguero para adelantar algunos detalles de su nueva canción 'Los Ángeles', que lanzaba esa misma noche. Un tema que aseguró que marcaba una nueva etapa en su discografía.

Y es que, desde que saltara a la fama por su paso por Operación Triunfo 2017, la cantante ha pasado por varias fases tanto en su carrera profesional como a nivel personal. Sobre eso hablaron con Pablo Motos al que le confesó aún ponerse nerviosa al conocer a famosos como Pedro Almodóvar.

Aún así explicó que continúa haciendo su vida normal, aunque a veces se ponga mascarilla para pasar desapercibida por la calle. Pero suele no hacerlo porque le gusta hablar con la gente y saber qué les produce su música. En esa línea, el presentador quiso saber si también podía salir de fiesta por la noche como hacía antes. Pero a la pregunta añadió algo más:

“Salir por la noche es diferente. Está todo el mundo... Si salís Yatra y tú es como una ambulancia de bomberos”, soltó haciendo referencia a la relación que mantienen ambos aunque no han hablado en público de ella. “Tú querías sacar eso, eh”, sonrió Aitana y respondió a la pregunta pero sin mencionar al artista colombiano.

Las hormigas también le preguntaron por su experiencia en la boda de Lele Pons a la que acudió con Yatra, y ella se limitó a responder lo siguiente: “Estuvo súper divertida, nunca había estado en una boda americana donde la ceremonia es más rápida, con un fiestón a lo grande. Y el menú estaba muy rico”.

Cabe recordar que no era la primera vez que Motos intentaba que uno de los dos hablara del otro, en la última visita de Yatra también le preguntaron si conocía a Aitana, en tono jocoso, y él afirmaba sin seguir con el tema.

La cantante también desveló que ya había aprobado la teoría del carnet de conducir y que ahora está con la práctica. Algo en lo que le ayudan los paparazzis que le siguen continuamente: “Parece que me escolten. El profesor me dice que no puede ser porque me voy a acostumbrar y en el examen no estarán”, bromeaba.