Simón Pérez y Silvia Charro reaparecen en RTVE 6 años después del vídeo de las hipotecas: “Fue una cura de humildad”

En diciembre de 2017, los economistas Simón Pérez y Silvia Charro se situaron en boca de todos tras hacerse viral un vídeo en el que hablaban sobre economía en un estado de aparente ebriedad. Casi seis años después de aquello, los dos empresarios han reaparecido en RTVE para recordar su inesperado salto a la fama y reflexionar sobre el derecho a equivocarse. También sobre el hecho de que, pese a las mofas sobre su estado en aquel clip, acertaron con su predicción sobre las hipotecas.

Su regreso a los medios se ha producido en la nueva entrega de Gen Playz XL, el programa de Inés Hernand y Darío Eme Hache, estrenada este 23 de mayo en el servicio a la carta de la TV pública. Ambos hablaban de cómo fue el impacto en sus vidas de la publicación del vídeo: “Nosotros ni usábamos redes sociales. Únicamente teníamos LinkedIn por tema profesional, y ya está”, recuerda Charro, que reflexiona: “Todo esto se desarrolló en redes. ¿Cómo puede afectar a alguien que usa redes?”.

Perdieron casa y trabajo en cuestión de 24 horas

Su pareja, Pérez, explica que tenía acciones de su empresa valoradas en 600.000 euros y que, tras la difusión del vídeo, perdió todo en cuestión de 24 horas. A eso se sumaba el descrédito profesional: “El piso donde vivía me lo pagaba la empresa y me dieron 24 horas para recoger mis cosas. Me quedé sin casa, y sin sueldo, de 7.000 euros al mes”. Con ese tren de vida, sus gastos eran altos, de unos 3.000 euros mensuales.

“De golpe, no tenemos nada”, agrega el economista. “Además, ningún banco ni entidad de las que somos profesionales quería saber nada de nosotros”, añade su colega de profesión.

Sin embargo, la parte laboral y monetaria no era la más difícil. La familia, explican, les dio de lado. Sin ir más lejos, Pérez cuenta que un tío suyo aseguró no conocerle y negó que fuera de su familia, y otros allegados de ambos les denegaron ayuda en su peor momento.

El vídeo surge cuando estaban montando una empresa nueva con Charro a los mandos: “Ella nunca había salido en los medios. Hay que tener en cuenta, con independencia de otras cosas, que estaba muy nerviosa”, cuenta él. Ella recuerda que volvían “de la comida de empresa, y estaba en una situación muy vulnerable”.

Así se han recuperado tras “una cura de humildad”

“Todo pasa por algo. Y creo que hemos venido aquí a aprender. Si uno se equivoca, pues aprende. Nosotros teníamos una vida muy desfasada, ganábamos mucho dinero, pero estábamos en una nube”, reconoce ella. Él está de acuerdo en la necesidad de “una cura de humildad”, “pero no a este tamaño”. En todo caso, Charro cree que ha podido sacar algo positivo de la experiencia. Por ejemplo, el hecho de haber acertado, pese a todo, con la predicción y análisis de la situación a nivel económico.

“En el vídeo decíamos un consejo que era muy bueno”, comentaban sobre las hipotecas a tipo fijo, y el tiempo les dio la razón. “Mucha gente nos dice: 'yo si les hice caso, a pesar de las formas, y estoy superagradecido'”. Ahora, han conseguido encauzarse profesionalmente, teniendo como recurso para comunicar YouTube, y con su propio empresa. “Los bancos habían perdido la confianza en nosotros, pero había gente que no, que seguían queriendo que los ayudáramos”.