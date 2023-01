SkyShowtime compra 21 series eliminadas de HBO Max para su llegada a Europa, entre ellas cuatro españolas

Apenas unas horas después de conocer el mes de lanzamiento de SkyShowtime en España, el nuevo servicio de streaming suma un aliciente más a su desembarco en el Viejo Continente con la adquisición de hasta 21 títulos europeos de HBO Max que se habían quedado sin plataforma tras la reciente reestructuración, entre ellos cuatro ficciones españolas.

Todo lo otro, Foodie Love, Sin novedad y Por H o por B, originales de HBO en España que habían sido eliminadas del catálogo de la compañía de Warner Bros. Discovery, formarán parte de la oferta exclusiva de la nueva SkyShowtime.

Se incluirá también la segunda temporada de la última de ellas, la comedia urbana escrita y dirigida por Manuela Burló, que como ya explicamos se dio de baja con los nuevos capítulos ya rodados y finalmente verá la luz como un estreno original del nuevo servicio.

El acuerdo, que ha sido anunciado en la mañana de este martes 10 de enero, incluye como decimos un total de 21 originales europeos de HBO Max, hasta 168 episodios de ficción local.

El grueso de títulos son ficciones ya estrenadas en la plataforma original, pero también se añadirán tres nuevas series cuya producción ya ha finalizado y que se estrenarán a nivel mundial como SkyShowtime Originales a lo largo del 2023: ID (Finlandia y Suecia), The Winner (República Checa y Eslovaquia) y Warszawianka (Polonia), además de la ya mencionada temporada 2 de la española Por H o Por B.

Entre los títulos más populares que han encontrado nueva ventana de emisión están series de estreno reciente como Beartown (Suecia), Beforeigners (Noruega), Kamikaze (Dinamarca), Lust (Suecia) y The Informant (Hungría). SkyShowtime tendrá la opción de adquirir los derechos mundiales de cualquier serie renovada, así como la opción de encargar nuevas temporadas de varias series.

Czech it Out! (República Checa), Hackerville (Rumanía), One True Singer (Rumanía), Pray, Obey, Kill (Suecia), Ruxx (Rumanía), Success (Croacia), The Sleepers (República Checa), Tuff Money (Rumanía) y Welcome to Utmark (Noruega) completan el listado de adquisiciones de la plataforma de NBCUniversal, Sky y Paramount Global. Estarán disponibles de manera exclusiva a partir de marzo de 2023.

Lista completa de adquisiciones:

Todo lo otro (España)

(España) Foodie Love (España)

(España) Sin novedad (España)

(España) Por H o Por B (España) - T1 y estreno T2

(España) - T1 y estreno T2 ID (Finlandia y Suecia) - Nueva serie

(Finlandia y Suecia) - Nueva serie The Winner (República Checa y Eslovaquia) - Nueva serie

(República Checa y Eslovaquia) - Nueva serie Warszawianka (Polonia) - Nueva serie

(Polonia) - Nueva serie Beartown (Suecia)

(Suecia) Beforeigners (Noruega)

(Noruega) Kamikaze (Dinamarca)

(Dinamarca) Lust (Suecia)

(Suecia) The Informant (Hungría)

(Hungría) Czech it Out! (República Checa)

(República Checa) Hackerville (Rumanía)

(Rumanía) One True Singer (Rumanía)

(Rumanía) Pray, Obey, Kill (Suecia)

(Suecia) Ruxx (Rumanía)

(Rumanía) Success (Croacia)

(Croacia) The Sleepers (República Checa)

(República Checa) Tuff Money (Rumanía)

(Rumanía) Welcome to Utmark (Noruega)

Así son las nuevas series:

'Por H o Por B' - Temporada 2

Temporada : 2

: 2 Episodios : 8

: 8 Sinopsis: Tras el viaje de la primera temporada, que nos llevó de Parla a Malasaña, Hache (Marta Martín) y Belén (Saida Benzal) vuelven para la próxima entrega de sus aventuras. Las dos amigas siguen viviendo en Malasaña, pero las cosas han cambiado. La zona sigue pareciendo un “parque temático” loco y frívolo, pero las chicas han encontrado allí su lugar, todo ello sin renunciar a su autenticidad. Han aceptado al barrio y parece que, a cambio, Malasaña las ha aceptado a ellas. Hache tiene un nuevo empleo trabajando en un salón de manicura, y Belén intenta sobrevivir con diferentes trabajos mientras mantiene vivo su sueño de convertirse en actriz. Itziar Castro, Diego Castillo, Javier Bódalo y Brays Efe repiten sus papeles.

'ID' (título provisional)

Temporada : 1

: 1 Episodios : 6

: 6 Sinopsis: La historia gira en torno a una investigadora finlandesa de fraude de obras de arte, Emma, que se infiltra de incógnito en una casa de subastas de Estocolmo para investigar la conexión de la compañía con un famoso blanqueador de dinero conocido como Blanko. Para pasar desapercibida, Emma elige la identidad encubierta de Annika, una impulsiva socialité que vive de fiesta en fiesta, rodeada de drogas y alcohol, y que es todo lo contrario a la fría, tranquila y serena Emma. Al adoptar este salvaje personaje, comienzan a abrírsele las puertas del oculto mundo del fraude de obras de arte al más alto nivel. Sin embargo, al convertirse en Annika, Emma debe enfrentarse a recuerdos de su pasado que ha intentado olvidar.

'The Winner'

Temporada : 1

: 1 Episodios : 6

: 6 Sinopsis: Comedia familiar checa y eslovaca que cuenta la historia de Viktor Hudák (Ady Hajdu), un ficticio Primer Ministro de un pequeño país europeo que pone fin a su carrera política y regresa a la vida cotidiana. Sin embargo, cuando su sucesor da un vuelco radical a todas las medidas políticas que él había pasado una vida construyendo, se da cuenta rápidamente de que hay muy poco poder en ser ex Primer Ministro. En un intento por demostrar que sigue siendo relevante, intenta dar un paso al frente y asumir el liderazgo en su casa, donde vive con su mujer y sus tres hijas. Pero tras haber pasado tanto tiempo lejos de ellas, y sin tener ni idea de cómo funciona el mundo real, se encuentra con una familia que hace tiempo que se ha acostumbrado a vivir sin él y con un grupo de mujeres muy superior a cualquier oponente político al que se haya enfrentado en su carrera como Primer Ministro. Ivana Chýlková y Milan Ondrík están en el reparto.

'Warszawianka'