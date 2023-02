SkyShowtime pone fecha y precio a su llegada a España, con el biopic de Miguel Bosé como estreno estrella

El nuevo servicio de streaming SkyShowtime ya tiene fecha de llegada a España. La plataforma, que ya está disponible en el resto de Europa, completará su implantación en el viejo continente con su desembarco en el mercado español y en Andorra el próximo 28 de febrero.

SkyShowtime compra 21 series eliminadas de HBO Max para su llegada a Europa, entre ellas cuatro españolas

Más

El 'streamer', fruto de la unión entre NBCUniversal, Sky y Paramount Global, tendrá un precio de 5,99 euros al mes. No obstante, y en plena etapa de cambios en Netflix con su gestión de las cuentas compartidas, SkyShowtime intentará entrar con fuerza en el mercado con una oferta inicial del 50% para nuevos clientes, que podrán contratar el servicio por 2,99 euros al mes.

La llegada de esta nueva plataforma a España estará acompañada del estreno de sus dos primeras series originales: el biopic de Bosé, que estará disponible a partir del 3 de marzo, y Los Enviados, ficción mexicana protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y producida por Paramount.

El catálogo de SkyShowtime en España

El catálogo de SkyShowtime estará compuesto por series nuevas y exclusivas, contenido original, películas galardonadas, contenido infantil y familiar y una selección única de títulos y colecciones de Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios y Peacock.

Además, tal como anunció la compañía hace unos meses, también será ventana de hasta 21 series que fueron eliminadas de HBO Max. Entre ellas estarán Todo lo otro, Foodie Love, Sin novedad y Por H o por B, cuatro originales de HBO en España que habían sido retiradas del catálogo de la compañía de Warner Bros. Discovery y que ya han encontrado nueva plataforma. Consulta aquí la lista completa de títulos.

Asimismo, los suscriptores tendrán acceso a una amplia selección de series exclusivas de SkyShowtime, como por ejemplo: 1883, 1923, A Friend of the Family, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Ley y orden T21 y 22, Let The Right One In, Mayor of Kingstown, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Souls, Star Trek: Strange New Worlds, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The Great Game, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, The Undeclared War, Tulsa King, Vampire Academy y Yellowstone.

SkyShowtime también ofrecerá galardonadas y reconocidas películas como: El reportero: La leyenda de Ron Burgundy y las franquicias Despicable Me, A todo gas, Mamma Mia! La película, Misión Imposible, Star Trek, lJurassic Park y Bob Esponja: La película.

Para el futuro se espera la llegada de estrenos como A Town Called Malice, Fatal Attraction, Grease: Rise of the Pink Ladies, Lioness y Rabbit Hole, que llegarán al servicio tras el lanzamiento.

Cómo ver SkyShowtime

SkyShowtime estará disponible por 5,99€ directo a consumidor a través de la web (www.skyshowtime.com) y la app de SkyShowtime en Apple iOS, tvOS, dispositivos Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV y Samsung.

Como ya hemos detallado, los nuevos clientes que se suscriban a través de skyshowtime.com recibirán un 50% de descuento sobre ese precio para siempre. Esto significa que quienes se aprovechen de la oferta pagarán un precio de 2,99€ al mes.

Este lanzamiento en España y Andorra se produce tras las esperadas llegadas de SkyShowtime a Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en septiembre; Países Bajos y Portugal en octubre; y Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Montenegro y Serbia en diciembre. Este mismo martes 14 de febrero, SkyShowtime ha continuado su expansión por Europa Central y del Este lanzándose en Albania, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Kosovo, Macedonia del Norte, Polonia y Rumanía.