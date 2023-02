Todo sobre SkyShowtime, la nueva plataforma que llega a España con afán competitivo y Bosé de reclamo

El mapa del streaming en nuestro país recibe, por fin, a un esperado nuevo actor. Hablamos de SkyShowtime, que culmina su implantación en Europa este 28 de febrero con su llegada a España y Andorra.

Se trata, como decimos, de un aterrizaje esperado y dilatado en el tiempo. La nueva plataforma, surgida como una unión de fuerzas y catálogos de NBCUniversal, Sky y Paramount Global para hacer negocio en el Viejo Continente, había guardado con celo su fecha en España durante meses. De hecho, no fue hasta el 14 de febrero, coincidiendo con su debut en el resto de Europa Central y Oriental (Eslovaquia, Hungría, Kosovo, Macedonia del Norte, Polonia, República Checa y Rumanía), cuando se desveló el gran misterio.

Tras obtener la aprobación regulatoria para operar en febrero de 2022, la streamer había aguardado a septiembre para empezar sus operaciones en Europa: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia fueron los primeros países a los que llegó, allá por septiembre, uniéndose a la lista Países Bajos y Portugal en octubre. En apenas cinco meses, SkyShowtime se ha lanzado en todos los países mencionados, así como Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia. “En un espacio de apenas doce meses, habremos completado el lanzamiento del nuevo gran servicio de streaming en Europa”, afirma Monty Sarhan, CEO de SkyShowtime.

Ahora, se hace notar en España con un catálogo que incluye algunos grandes éxitos de la televisión estadounidense que estaban huérfanos de hogar en el mercado de la SVOD en España, como la franquicia Yellowstone (de la que se habían visto solo las primeras temporadas en abierto por Paramount Network, a la postre dentro de Paramount Global), sagas cinematográficas como Misión Imposible, Star Trek, A todo gas y Jurassic Park; títulos españoles rescatados de la sangría de HBO Max; y, además, el esperado biopic televisivo de Miguel Bosé, su principal reclamo para el público nacional.

Todo ello tiene lugar en un momento de crisis de imagen para Netflix, tras los cambios en el servicio para poner fin a las cuentas compartidas emprendidos durante las últimas semanas; y mientras HBO Max también se enfrenta a la próxima reformulación de su servicio, con la futura integración con Discovery+. Incluso ante la proliferación de servicios OTT, el momento es propicio para la nueva plataforma, si bien su promoción haya podido relegarse hasta el último momento.

¿Cuánto costará SkyShowtime?

Precisamente al hilo de la situación del sector, el principal aval de SkyShowtime está en su tarifa, muy competitiva: se lanza en España y Andorra con un precio único de 5,99€ al mes. Si lo comparamos con las ya existentes, el precio es solo cincuenta céntimos más caro que la recientemente estrenada modalidad con anuncios de Netflix (5,49 euros/mes) y dos euros más barato que el plan estándar (7,99 euros), un euro más que que la tarifa mensual de Amazon Prime Video (4,99 euros/mes), uno por debajo de la de Apple TV+ (6,99 euros) y tres por debajo de HBO Max (8,99 euros).

Si pasamos a comparar con los nuevos precios de Netflix, trastocados con las alternativas que implica la reestructuración de su oferta para limitar que se compartan las cuentas, la diferencia es notable. SkyShowtime, así, plantea un vasto catálogo, nutrido de tres gigantes de las telecomunicaciones, con un precio menor que los competidores de Warner Bros Discovery, Netflix y Apple.

Por otro lado, y de acuerdo a los citados términos y condiciones de uso, pueden registrarse en la cuenta hasta 3 dispositivos al mismo tiempo, y con imagen Full HD (no, hay, de momento opción de 4k). Además, dentro de la cuenta se podrán crear hasta cinco perfiles diferentes. Algo que permite colocarse como alternativa al gigante de la N roja en momentos de dudas de los usuarios; recordemos que el 58,7% de los suscriptores se darían de baja del servicio de ponerse coto a las cuentas compartidas, según un reciente estudio de Barlovento Comunicación, por lo que el detalle resulta destacable.

Además, en un alarde de oportunismo comercial, aprovecha esa situación de incertidumbre en torno a Netflix con sus subidas inevitables, y lanza por tiempo limitado -del 28 de febrero al 25 de abril- una oferta especial “A mitad de precio de por vida”: los nuevos clientes que se suscriban a través de la web, www.skyshowtime.com, obtendrán un 50% de descuento sobre ese precio para siempre. Esto significa que quienes se aprovechen de la oferta pagarán un precio de 2,99€ al mes.

Por supuesto, es conveniente leer la letra pequeña para ver los posibles escenarios. La oferta de lanzamiento sitúa el precio como el 50% del cargo estándar contratado. Es decir, la plataforma podrá subir el precio -avisando con al menos un mes de antelación-, en cuyo caso, eso sí, se mantendrá la reducción establecida. De acuerdo a los términos de uso, la empresa podrá cambiar los precios cuando se considere oportuno por una amplia cantidad de factores, por lo que hay que contar con esa posibilidad, que ya se ha producido, o se prevé que suceda, en otros casos.

¿Qué series tendrá SkyShowtime?

El contenido de SkyShowtime se compone de todas las divisiones y sellos que se integran dentro de los tres conglomerados que la conforman: Universal Pictures, Peacock, DreamWorks Animation (NBCUniversal), Paramount Pictures, Nickelodeon, Paramount+ y Showtime (Paramount) y Sky Studios (Sky).

En lo que respecta a los títulos que engrosan el catálogo, en el apartado televisivo destacan, principalmente, los que Paramount había reservado de cara a su implantación de esta OTT: ahí destaca el fortín de producciones levantado por Taylor Sheridan, que tiene en Yellowstone su piedra angular. Con la quinta temporada en plena emisión en Estados Unidos, el emporio de la familia Dutton encabezada por Kevin Costner (cuya continuidad está ahora en entredicho, dadas sus exigencias de un calendario de trabajo más despejado; aunque esa es otra historia que habrá tiempo de contar), han dado pie hasta el momento a dos spin-offs en forma de precuelas, que también estarán disponibles: 1883, con Sam Elliott; y 1923, con Harrison Ford y Helen Mirren.

A estos hay que añadir el resto de producciones made in Sheridan: Mayor of Kingston, con Jeremy Renner, y la recientemente estrenada Tulsa King, el salto a la televisión de Sylvester Stallone, ya renovada por una segunda temporada. También, otras ficciones recientes que estaban por venir, como la adaptación televisiva de American Gigolo, Halo, The Offer (la dramatización sobre el rodaje de El Padrino) o The Undeclared War.

Pero esto no es todo, al menos de acuerdo a Mundoplus, que publicaba recientemente el catálogo de partida del portal. Según esto, la biblioteca también contará con títulos clásicos y de prestigio como Frasier, Heroes, Mr Robot, Ray Donovan, Parks and Recreation, The Good Wife y The Good Fight, The Office y toda Twin Peaks, tanto las dos primeras temporadas como El retorno de 2017. Todo ello sin olvidar las iteraciones de Star Trek de las que dispone actualmente. Hay que recordar que buena parte de estas series habían llegado a España a través de Movistar Plus+ en el pasado, gracias a sus acuerdos de distribución. En ese listado, de momento, no entran otras producciones de interés como pueden ser MacGruber, Bel-Air, Young Rock o Poker Face.

También gracias al acuerdo al que llegaron meses atrás con HBO Max, también será ventana de 21 series que fueron eliminadas de aquella como parte de la estricta política de recorte de gastos emprendida por David Zaslav en Warner Bros Discovery. En lo que concierne a producción española, se encuentran en ese grupo Todo lo otro, Foodie Love, Sin novedad y Por H o por B. De hecho, la segunda temporada de esta última, que se estrenará directamente en SkyShowtime, será promocionada como un SkyShowtime Original. No está claro en qué momento se producirá el lanzamiento, o si llegarán de partida.

Bosé, el primer gran reclamo con un timing ideal

Como es lógico, las producciones originales habrán de ser fundamentales para atraer al público. Ahí destaca el gran estreno de la primera semana de funcionamiento del servicio, Bosé. El biopic producido por Shine Iberia sobre la vida del cantante llegará el 3 de marzo, meses después de haberse estrenado en Latinoamérica a través de Paramount+, y en plena resurgencia profesional del artista, que trata ahora de dejar atrás sus años más conflictivos, a cuenta de sus declaraciones negacionistas con la pandemia, con su nuevo rol de jurado en Cover Night en TVE. José Pastor e Iván Sánchez interpretan al actor en diferentes momentos de su vida, en una ficción que cuenta con otros nombres como el de Miguel Ángel Muñoz, haciendo las veces de Julio Iglesias.

Una semana después, el 10 de marzo, llegará otro original en lengua española: Los Enviados, también producción de Paramount que supone el regreso a la pequeña pantalla de Miguel Ángel Silvestre, a la espera de que se estrene la segunda temporada de 30 monedas en HBO Max, a las órdenes del argentino Juan José Campanella. Más adelante, será el turno de otros títulos como el remake televisivo de Atracción fatal, la precuela de Grease en forma de serie, Grease: Rise of the Pink Ladies, Lioness, también producción de Sheridan con Zoe Saldaña como protagonista, o Rabbit Hole, la nueva producción protagonizada por Kiefer Sutherland.

“SkyShowtime se lanza en España con un catálogo increíble de series y películas a un precio muy competitivo. Ofrecemos a nuestros clientes la mejor selección, tanto en términos de variedad como de volumen, de contenido internacional, además de apasionantes producciones locales con nuestros SkyShowtime Originales”, afirma al respecto Raquel Berzosa, directora general de SkyShowtime para Iberia sobre lo que tienen preparado.

El desafío, sobreponerse a una campaña a fuego lento

SkyShowtime, como vemos, llega en un momento interesante para sus ambiciones. Con Netflix afrontando su cambio de estrategia para con sus clientes, y mientras el resto de agentes se enfrentan a sus propios cambios, o los han experimentado ya, la empresa de Paramount, NBCUniversal y Sky puede aprovechar para postularse como alternativa en estos primeros compases, aprovechando esa fuerza conjunta. Máxime teniendo en su haber con series que habían quedado pendientes de emisión en España, generando extraños vacíos, como el de Bosé, por su interés innegable; o Yellowstone, por tratarse de uno de los mayores éxitos comerciales de la televisión americana de los últimos años.

Se ha optado por un desembarco lento y pensado. En contrapartida, eso sí, está el hecho de la ausencia de información hasta fechas muy recientes. No fue hasta septiembre cuando se anticipó la llegada de la plataforma a nuestro país en el primer trimestre del año, en febrero. Y, mientras parte de Europa Central y Oriental veía su fecha ya cerrada en la agenda, en España comenzábamos febrero aún sin noticias exactas sobre el día en que el servicio.

Por otro lado, la comunicación de los contenidos tampoco ha revelado oficialmente las grandes sorpresas que esconde. Como hemos visto antes, Mundoplus publicaba la lista de series y películas que han de esperarse de partido, con títulos jugosos, muchos de ellos con solera, que no estaban disponibles en otros servicios -véase el caso de Twin Peaks. Esto se contrarresta, eso sí, con la potente oferta promocional, que apuesta por un precio reducido a falta de ver cómo se ensambla en el mercado patrio.