Sobera aclaró la inesperada ausencia de Jorge Javier Vázquez en la gala de 'Supervivientes' este jueves

La gala 12 de Supervivientes 2023 arrancó dejando desubicados a los espectadores al ver entrar a plató a Carlos Sobera y no a Jorge Javier Vázquez. El conductor de Tierra de Nadie, los martes, explicó rápidamente su incursión esta noche de jueves en el reality:

“Sé lo que están pensando todos, están pensando 'Ay que ver lo que ha enguapecido Jorge Javier Vázquez' y es lo que tiene”, empezaba bromeando señalando su rostro. “Que sepáis todos en casa que se encuentra indispuesto pero no pasa nada”, señaló.

Para continuar actualizando su estado de salud: “Está ya tranquilo, relajado, recuperado y el próximo jueves vendrá. Así que hoy os toca aguantarme a mí, es lo que hay. Un besazo fuerte Jorge, ahí estamos contigo”, exclamó animando a su compañero.

Segundos después, para adelantar la visita de Ginés Corregüela y Yaiza a plató, recordó la entrevista que les hizo solo dos días antes: “El martes también estuve aquí. Bueno, yo estoy aquí todos los días, trabajo también en el departamento de fontanería de Mediaset y cuando a un directivo no le funciona el lavabo yo subo, se lo arreglo y después me hago unos First Dates unos Supervivientes...”, ironizó enre risas.