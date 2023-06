Sofía Suescun considera “un error que Sálvame se acabe” pero atiza a los colaboradores “con cara de amargados”

Sofía Suescun ha opinado sobre el final de Sálvame y el cambio de etapa en Mediaset. La que fuera en su momento habitual de los programas de Telecinco, alejada de la cadena desde hace más de un año de ese universo, considera que “poner a Ana Rosa por las tardes es un error” y afirma no alegrarse del cierre del magacín de La Fábrica de la Tele, si bien matiza que sí podría hacerlo “por algún momento que me han hecho daño”.

Mediaset retrasa una semana más el final del 'Deluxe' en Telecinco

Más

En una entrevista concedida a El Televisero, durante la premiere de la película Culpa Mía, la pamplonesa pone en valor el programa y su impacto en la cadena, afirmando que Telecinco “se ha alimentado” durante años del formato. “Todos los que hemos consumido Telecinco siempre hemos tenido Sálvame de fondo, siempre te has enterado de cosillas por Sálvame”.

Por eso, considera “un error que Sálvame se acabe”, “pero nada es para siempre y sé que se reinventarán”. Eso sí, también se muestra crítica con el formato: “Siempre he intentado entenderlos y la manera en que hacen televisión, pero aún siendo del medio, me ha sobrepasado en muchos momentos”.

“Hay muchos que están con la cara de amargados”

De hecho, aunque sin dar nombres concretos, declara: “Hay muchísimos colaboradores de ahí por lo que me alegro de que se haya acabado Sálvame para que se vayan ya a su casa a descansar, y asuman que se acabó su cometido en la televisión. Hay muchos que están muy vistos y no los queremos ver más”.

Mientras alaba a tertulianos como Lydia Lozano, considera que “hay otros que no aportan nada al programa, que no dicen nada nuevo y están con la cara de amargados”. Por ejemplo, dice alegrarse de que Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Belén Esteban “descansen” de la televisión.

“No es fácil estar en Sálvame, yo no podría”, añade, aunque pide que se dé “cabida a nuevos talentos, a gente joven como mi Kiko”, dice en alusión a su pareja, Kiko Jiménez.

En todo caso, cuestiona su desaparición tras 14 años: “No tendría por qué acabarse ahora. Lo que pasa es que han cambiado cosas desde arriba y pues deciden cambios rápidos, que yo no los entiendo”, agrega. “Tampoco soy juez pero creo que poner a Ana Rosa por las tardes es un error”

Más de dos años alejada de Mediaset

Suescun lleva algo más de dos años fuera del radar de Telecinco. Pese a haber sido en su momento una de las colaboradoras usuales en los platós de Telecinco, e incluso llegar a presentar alguno de sus formatos, Sofía Suescun quedó fuera de la cadena en marzo de 2021.

Según se publicó en su momento, se habría negado a firmar por la agencia de representación que Mediaset ofrece a sus estrellas. En su lugar, Suescun eligió la agencia de representación de influencers que gestiona la madre de Dulceida. “De repente, no fui más a los programas y me centré en las redes sociales”, comentaba hace algunos meses sobre esto, aunque recalcando que no se sentía “vetada” por el grupo.