Sofía Suescun aclara si volvería a Telecinco: “Los voy a tener en el corazón, pero hay que cerrar etapas”

Sofía Suescun lleva año y medio fuera del universo Mediaset en el que nació como personaje televisivo. La ganadora de Gran Hermano 2015 y Supervivientes 2018 fue supuestamente vetada por el grupo de comunicación al negarse a firmar con una determinada agencia de representación.

'Soy Georgina' anuncia la fecha de estreno de su segunda temporada en Netflix

Más

Lejos de los focos de Telecinco, continúa trabajando como influencer y participando en eventos sociales como el que organizó este miércoles Atresmedia para presentar la serie sobre Nacho Vidal.

Preguntada por su hipotético regreso a Mediaset, quizá como tertuliana de la nueva edición de Supervivientes, se ha mostrado poco esperanzadora. “Nadie me ha llamado por teléfono, así que espero la llamada”, responde en declaraciones a El Televisero.

No obstante, parece dar por zanjado aquel capítulo. “La vida son etapas. Yo ya he vivido muchísimo en Telecinco. Los voy a tener en el corazón, pero hay que saber cerrar etapas, transformarse y evolucionar. Me lo he pasado muy bien, he dado mucho y me han dado mucho, pero quiero algo más”, argumenta la novia de Kiko Jiménez.

También se ha pronunciado sobre la pérdida de audiencia de Telecinco. “Es difícil mantenerse siempre arriba. Todo en general es una noria, y tampoco quiero ser la que se alegre de las penas de nadie, pero la vida es así, no siempre se está arriba. Si están ahora un poco abajo... ya estarán arriba otra vez”, concluye la celebrity.