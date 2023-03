Sole Giménez explicó su salida de 'Presuntos implicados' y habló del techo de cristal en la música

Sole Giménez habló en su visita a Las tres puertas, el programa de entrevistas de La 2, sobre la industria musical y el papel estereotipado de la mujer dentro de esta, sobre el techo de cristal, y sobre su salida de Presuntos Implicados.

Entrevistada por María Casado, la cantante comenzó hablando de su trabajo, y de lo que es para ella subirse encima de un escenario: “Es como estar en el salón de mi casa”. Tras ello, la conversación derivó a su salida de Presuntos Implicados, grupo del que formó parte desde 1983 y que abandonó en 2006.

“Yo me estaba enfermando”

“¿Has llegado a un punto en el que ya haces lo que te da la gana?”, le preguntó Casado. “Sí, hace bastante. Bueno, musicalmente hablando”, contestó entre risas. “Desde que dejé Presuntos yo llevo 10 discos, creo, u once, y en ninguno he hecho lo que alguien me ha pedido que hiciera”, continuó diciendo.

“Todos los he hecho como he querido, y como he podido también, porque soy dueña entre comillas de mi propia carrera”, añadió. Sobre las dificultades de salir del grupo, la artista reveló que le fue complicado: “Fue lo más difícil que he hecho en mi vida”, aunque lo acabó haciendo porque “en los últimos años había muy poca comunicación”. “Eso mandó al traste lo que teníamos”, declaró, tras lo que añadió: “Hubo mucho mal rollo, a mí me dolía físicamente, y yo me estaba enfermando”.

Tras ello, decidió plantarse y dejar el grupo. El mundo que le esperaba a continuación le dio “vértigo”, y admite que “a parte, yo ya estaba en ese momento diciendo: 'Yo ya no quiero seguir en esto' porque me estaba desangrando”. Sin embargo, asegura que mereció la pena continuar.

“Se vende una mujer cosificada todavía en la música”

Tras ello, la cantante habló del panorama musical actual, y María Casado le preguntó por cuántas mujeres se ha encontrado en puestos de arriba en las grandes discográficas.

“En mi época una”, contestó Sole Giménez. “Me llamo la atención”, admitió. “Cuesta, cuesta mucho. El techo de cristal para las mujeres en la gran industria todavía no se ha terminado de romper”, prosiguió.

La entrevistadora hizo referencia a su labor como cantante, pero también como compositora, y le preguntó si se ha tenido que hacer más de valer respecto a otros compañeros suyos hombres. “A veces se tiene el síndrome del impostor, parece que lo estoy haciendo, y que no es mío”, comenzó diciendo, tras lo que comentó que “no se presuponía que nosotras compusiésemos o hiciéramos algo más allá de cantar”.

Tras ello habló de que es un estereotipo que “sigue muy marcado”. “Se vende una mujer cosificada todavía en la música”, prosiguió, aunque admite que “se ha mejorado”. Después comentó que “detrás del escaparate no hay mujeres. Seguimos estando muy solas, no hay músicos, no hay productoras, ingenieras, promotoras. Va cambiando, pero va cambiando demasiado lento”.

“Solo el 20% de la música que se escucha en el mundo es de mujeres”

En la misma línea, afirmó que “solo el 20% de la música que se escucha en el mundo es de mujeres, la ha compuesto y escrito una mujer”. “Es muy poquito”, apuntó Casado, mientras que la entrevistada afirmó que no se lo estaba inventando, “es un estudio que acaba de salir hace un mes”. Tras ello, hizo otro apunte: “La mayor parte de la música la consumen mujeres, somos grandes consumidoras, entonces tenemos que tomar consciencia de ello”.

La entrevista prosiguió, y respecto al tema de la mujer en la industria musical, María Casado quiso preguntar a la entrevistada lo que muchas actrices (puso de ejemplo las declaraciones en el programa de Carmen Machi y Antonia San Juan) dicen de su profesión, que cuando se hacen mayores, se van haciendo invisibles para la industria.

Sole Giménez afirmó que esto también ocurre en su industria. “¿Cuántas mujeres de mi generación quedan?”, preguntó a la entrevistadora. “Volvemos al estereotipo que se intenta vender de cantante joven, atractiva, que canta, baila, y las que no cumplimos con eso...”, comentó la artista mientras María Casado terminó de completar su declaración: “A la siguiente fila”. “Gracias a Dios, las que quedamos somos bastante combativas. Estoy pensando en Rosario, Marta Sánchez, en Luz Casal, en gente de mi generación”.