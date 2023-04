Una soltera de 'First Dates' huye del restaurante cuando su cita le propone mentir en la decisión final

Maite llegaba a First Dates ilusionada por encontrar el amor, tras llevar diez años soltera. Explicaba a Carlos Sobera que no esperaba a un “Brad Pitt” pero tenía claro lo que quería. Por ello, al ver entrar por la puerta a Francisco supo que no iba a llegar a nada.

Lidia Torrent abandona 'First Dates' y Cuatro encuentra su sustituta en 'La isla de las tentaciones'

Más

Todo empeoró cuando les propusieron bailar una bachata y, aunque él no sabía, intentó agradarle a ella y lo que hizo fue disgustarle con sus movimientos.

Ya en la mesa, ni la conversación, ni el físico del soltero convencieron a Maite que fue clara cuando él se lo preguntó. Al escuchar que ella no había sentido ninguna atracción, Francisco le propuso lo siguiente:

“Luego también, nosotros podemos aquí decir una cosa y luego que sea otra también y quedar los dos bien. ¿Me entiendes? Que nos digamos que sí, pero luego pues no...de cara a la gente, que no te digan nada cuando te vean por la calle”, opinó él.

Una opción que escandalizó a Maite: “No, yo no tengo que engañar. Con la verdad se va a todos lados. Yo no tengo que quedar bien delante de nadie, tengo que quedar bien conmigo misma la primera”, argumentó.

Minutos después, con la creciente tensión, la soltera decidía marcharse: “No me ha gustado el detalle ese que has dicho de que dijera una cosa delante de cámara. Así que me tengo que ir. Venga y encantada”, soltó para zanjar la cita.

Ya en los totales, añadió lo siguiente: “A mí no me impone nadie el decirle que sí, cuando al verlo cara a cara no me está haciendo sentir. Nadie me obliga. Donde no me encuentro a gusto sé retirarme, eso es una victoria. Venía con mucha ilusión, en la entrada Carlos me ha acogido muy bien pero este hombre me ha desmoronado el castillo”.

Mientras que Francisco se lo tomaba con más humor: “Se ha ido volada, no me ha querido. No pasa nada, yo ceno con cualquier persona, no me hundo. Me han venido palos más gordos que este”, explicó a Carlos Sobera, mientras le despedía en la puerta.