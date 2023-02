Un soltero de 'First Dates' obliga a su cita a pagar la cuenta por ser feminista: “¿No queréis igualdad?”

Toñi llegaba a First Dates para encontrar un compañero de vida y se topó con Kike que, más que buscar pareja, parecía haber acudido para buscar polémica.

Jorge Javier saltó a 'First Dates' por su libro y avisó a Matías de que le menciona: "Prefiero que no lo lea"

Más

Solo sentarse en la mesa para cenar, él preguntó por los hobbies de su cita y criticó cada uno de ellos: si ella tenía perro, él los odiaba. Si ella salía de discotecas, él prefería quedarse en casa. Si ella veraneaba en Torrevieja, él se horrorizaba por las aglomeraciones. Si a ella le gustaba leer, él confesaba que no había tocado un libro en su vida. Si ella hacía deporte, él recordaba que lo dejó siendo joven.

Esa fue la tónica de una velada en la que a él no le gustaba nada de lo que ella hacía. La gota que colmó el vaso fue cuando Toñi explicó a Kike que prefería una relación en la que cada uno viviera en su casa, porque ella comparte mucho con su hija: “No quiero ninguna carga familiar de nadie, eso es un peso y un lastre para una pareja”, explicó él.

Por lo que cuando llegó la cuenta, ambos estaban deseando marcharse. Pero para escoger el método de pago, él optó por una última pregunta: “¿Eres feminista? Me ha venido a la cabeza esta pregunta?”, y cuando ella confirmó, él respondió: “¿Sí? Pues pagas tú. ¿No queréis igualdad? Pues ahí tienes”.

A Toñi no le supuso ningún inconveniente y pagó: “No tengo ningún problema en pagar. Me da igual. No es por feminista y no feminista. La igualdad ante todo. Puedo pagar igual que él.

Como era de esperar, en los totales él se negó a tener una segunda cita porque “buscaba una mujer sin cargas y con convivencia total y absoluta”, mientras que ella también la rechazó por buscar algo “más moderno, más joven y más afin a mí”.