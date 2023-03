Sonia Monroy dice que fue “retenida” por la policía mientras grababa un reportaje para 'Fiesta' antes de los Oscar

La relación de Sonia Monroy con Hollywood vivió este fin de semana un nuevo episodio. Uno muy peculiar, como no podía ser de otra manera, pues la actriz, cantante y concursante de realities se ha acostumbrado a dar la nota cada vez que pisa la meca del cine.

Lo hizo en 2013 cuando se coló en la alfombra roja de los Oscar para grabar parte de su propio reality show, aunque el capítulo más sonado lo protagonizó en 2015, cuando subió unas fotos haciendo creer a sus seguidores que estaba otra vez en la alfombra roja. Y estuvo, sí, pero un día antes de la gala, lejos del foco de las estrellas y ataviada con un vestido con los colores de la bandera de España. Ese por el que, según ella, la expulsaron de la red carpet.

Tras unos años de descanso, la que fuera participantes de Supervivientes 2011, Campamento de verano y La casa fuerte 2 volvió a la carga el pasado verano, cuando manchó con su pintalabios una foto grande de Marilyn Monroe en el Teatro Chino ante las cámaras de Viajeros Cuatro. Pero no contenta con esto, este fin de semana la lío mientras grababa un reportaje sobre los Oscar para Fiesta.

Y es que Sonia Monroy quiso acceder a la alfombra roja -este año, color champán- del Dolby Theatre el día previo a la gala, pero se llevó una decepción cuando se encontró todo vallado y cerrado a cal y canto. Aun así, intentó acceder a zonas de acceso restringido y grabar donde no estaba permitido. Y ahí fue donde comenzaron los problemas, según su versión.

“Bueno, bueno, Emma, la que se ha liado haciéndote el reportaje de los Oscar. Mira, he perdido un zapato, un pendiente, el vestido roto de tanto que he tenido que correr. Se ha armado una... Ay, Dios mío. Son las 5 de la mañana y estoy volviendo a casa. Imagínate. Me han tenido retenida y ha venido la policía”, comenzó explicando en un vídeo grabado para Emma García. “Se me ha ocurrido subir la camarita y no se podía filmar. Ya sabéis cómo son de estrictos en Estados Unidos”, añadió después Monroy.

“Me inventé que era para la boda de mi hermana”

De hecho, la otrora cantante de las Sex Bomb lo pasó muy mal cuando, siembre según su relato, fue pillada por las autoridades. “Tengo una ansiedad ahora mismo que voy a llamar a mi abogado, porque creo que me he metido en el mayor lío de la historia de la Monroy. Madre mía la que se ha liado”.

Ya en directo con el magacín de Telecinco, Sonia Monroy se definió a sí misma como “una reportera que me arriesgo y que incumplo las leyes”. De hecho, hizo “todo lo posible” para sacar adelante el reportaje, “porque este año las medidas de seguridad han sido brutales”. “Aun así, la Monroy [sí, habló de si misma en tercera persona] se encaramó, subió la cámara y madre mía la que se lio”.

“Vinieron los S.W.A.T., el FBI y todo lo que os podáis imaginar”, continúo la actriz, que aclaró que no pasó la noche en el calabozo. Eso sí, según su versión, le “robaron” parte de las imágenes que había grabado y le prohibieron grabar otras. “La parte donde vino la policía no pudimos grabarla, nos confiscaron la cámara, borraron muchas de las imágenes y el resto las pude conservar porque me inventé que todo esto era para la boda de mi hermana. Como haya alguien de los Oscar viendo Telecinco ya veremos si vienen a buscarme”.