Sonsoles Ónega paró una broma de Miguel Lago: “Exijo una rectificación”

El humor está presente de principio a fin en Y ahora Sonsoles, sin embargo, este viernes se hizo una broma que tuvo que ser inmediatamente rectificada por su autor, Miguel Lago.

Cuando Pablo Hermaz llegó al plató con su habitual selección de vídeos impactantes, Lago le comparó con Josu Larrea, el colaborador que se encarga esta sección de lunes a jueves. Pero a la presentadora del programa no le gustó el chascarrillo de su compañero.

El humorista le recibió llamándole “el Josu Larrea de Hacendado”, un apodo que fue corregido por lo que implica esa comparación con la marca blanca del supermercado. “Oye, por favor, ¡qué duro!”, se quejó Ónega mientras el aludido trataba de encajar el golpe con una sonrisa.

“Voy a exigir inmediatamente una rectificación. Esto no se le puede hacer a un chaval que está empezando”, señaló la periodista. De fondo sonaba una musiquita que le imprimió cierta comicidad a la situación, y el tono de Sonsoles iba en esa misma dirección, pero la presentadora consideró oportuno que Lago se disculpara, y así lo hizo él.

“Es verdad, entono el mea culpa. Eres el Josu Larrea de los viernes”, rectificó el excolaborador de Todo es mentira. “Eso ya está mejor”, respondió Pablo Hermaz, que remató la jugada con un comentario distendido pero no libre de polémica: “Te diré que los productos de Hacendado son de muy buena calidad”, concluyó, pero Lago le pidió que no hiciera publicidad de esa marca porque no gasta dinero en publicidad, y Ónega les urgió a cambiar de tema para que no se metieran en ese “jardín”.