Sonsoles Ónega hizo la pregunta que no quería hacer a Manel Fuentes sobre los “salseos” de 'Tu cara me suena'

Antes de que anoche se estrenara la décima edición de Tu cara me suena, el presentador del programa, Manel Fuentes, se paseó por los platós de Antena 3 y laSexta promocionando la nueva temporada del show que conduce.

Pocas horas antes del esperado debut estuvo en el magacín de Sonsoles Ónega, donde la periodista le dio la posibilidad de que pronunciara los típicos titulares grandilocuentes sobre su programa, pero también le lanzó una pregunta un poco más indiscreta.

Pregunta que, según dijo, ella no quería hacer, pero tuvo que formular porque su guionista se había empeñado.

Teniendo en cuenta que en Pasapalabra se gestó el noviazgo de Rafa Castaño y Beatriz Solano –periodista de Antena 3–, la presentadora le planteó si algo así había ocurrido durante la grabación de Tu cara me suena, que cuenta con la participación de Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel, Josie, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo.

“¿Ha habido salseo en Tu cara me suena? Yo no quería hacer esta pregunta, Manel, pero me han dicho que tenía que hacerla porque igual me dabas un titular. ¿Quiénes han ligado en el programa?”, se interesó Ónega.

Antes de aclarar si se había producido algún “salseo” en la décima edición del talent show, el presentador catalán se refirió a lo que había ocurrido en la temporada anterior: “El año pasado, el ganador de Tu cara me suena [Agoney] encontró pareja en Tu cara me suena”, señaló sin dar más detalles del romance que se llegó a ver en pantalla, pues el cantante, al convertirse en ganador del programa, se besó con uno de los bailarines.

Pero no fue “salseo” suficiente para Sonsoles Ónega, que quiso saber más: “¿Y este año?”, le preguntó con picardía, a lo que el showman de Atresmedia contestó brevemente para rebajar las expectativas: “En la primera gala nadie se lía con nadie, que sepamos. Yo creo, sinceramente, que no ha habido 'salseos', porque si no me hubiera enterado”, concluyó.