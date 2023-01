'Supervientes 2023' lanza una nueva promo 'apocalíptica' en Telecinco: “Lo estáis esperando”

Telecinco incrementa la promoción de Supervivientes 2023. El reality por excelencia de la cadena es anunciado, esta vez, con un vídeo más elaborado con un tono bíblico y apocalíptico.

Con el objetivo de remontar en audiencias tras un 2022 no demasiado alentador para el canal, este comienza a promocionar una de sus bazas estrella para el 2023, aunque sin anunciar fecha de estreno, que se verá retrasada mientras la cadena cubrirá su hueco alargando la actual edición de Pesadilla en El Paraíso.

El principal canal de Mediaset deja ver su nuevo vídeo promocional, en el que puede verse a los distintos presentadores de la edición en acción. Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Carlos Sobera volverán a estar al frente de la gala principal de los jueves, Tierra de Nadie y los Debates, respectivamente. Mientras a la principal novedad de esta edición es Laura Madrueño, que sustituirá a Lara Álvarez desde Honduras.

Como ya se había hecho saber, la presentadora de El Tiempo sustituirá a Lara Álvarez tras ocho años formando parte del reality. La periodista, según un comunicado de Mediaset, “disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo”. Esa es la razón por la que no la podremos ver en esta edición, y por la que ha sido sustituida por Nagore Robles en la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso, tras pasar 108 días con los granjeros en la primera edición del formato.

Laura Madrueño cogerá su testigo amparada por las palabras de cariño que Lara Álvarez le dedicó en su comunicado sobre su futuro en Mediaset, y dónde le deseó suerte a la periodista.

La promo del reality se suma a la ya iniciada por la cadena a principios de año, aunque ahora lo hace con un tono mucho más apocalíptico y con una puesta en escena que parece vender a los presentadores como Dioses. Mientras que los concursantes son meros esclavos de las difíciles circunstancias a las que se tendrán que enfrentar, como que el fuego se apague, el hambre o los grandes temporales que suelen azotar la isla.

De nuevo, piedra de salvación para Telecinco

En la pasada edición, Alejandro Nieto salió victorioso en una de las galas finales menos vistas del formato, pero que consiguió dominar con un contundente 27,4% de share, imponiéndose frente a las distintas ofertas televisivas, es una muestra de la importantísima baza que es este formato para la cadena.

El reality por excelencia de Telecinco tiene el deber de remontar la mala racha por la que está atravesando el canal en cuestión de audiencias, que en su primera semana del año no gozó de datos alentadores. Nuevos formatos como The Bachelorette, que finalmente fue relegado a Cuatro, o Pesadilla en El Paraíso, que no consigue imponerse frente a sus rivales, no han conseguido atraer la audiencia esperada por la cadena. Además, este mismo lunes ha firmado su peor estreno con la nueva edición de La isla de las Tentaciones, aunque consiguió ser líder de la noche.