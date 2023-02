'Supervivientes 2023' anuncia a la estrella más reciente del universo Telecinco como su segunda concursante

Supervivientes 2023 dejar caer el segundo nombre de su lista de robinsones. Tras abrir la veda de las confirmaciones con Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, Telecinco apuesta por explotar de nuevo sus vinculaciones con el mundo de Sálvame con el nuevo fichaje oficial que partirá en pocas semanas a Honduras, pues como adelantamos en exclusiva, Telecinco planea lanzar el reality este mes de marzo.

'Supervivientes 2023' confirma a su primera concursante que alargará su mayor culebrón

Y se puede decir que Bulldog TV apuesta sobre seguro: se trata de Patricia Donoso, convertida en una de las grandes protagonistas del universo Mediaset en particular desde que irrumpiera en otoño en platós. Ha sido Sálvame, uno de sus escenarios de acción habituales, el programa que ha desvelado el misterio.

“Creo que el orden no lo has hecho bien. Te deberías haber operado a la vuelta de Supervivientes, no antes de ir”, ha bromeado Jorge Javier Vázquez al dar entrada a la nueva concursante VIP.

Quién es Patricia Donoso

Lo cierto es que la popularidad de esta abogada surgió precisamente por su vinculación con José Ortega Cano, como ocurre con Aldón. Aunque había hecho apariciones previas en televisión, en programas como Hijos de papá, su fama se disparó, y con ello sus entrevistas en Telecinco, al asegurar que había mantenido un affaire con el diestro.

Si bien esa afirmación no terminó de concretarse, desde entonces se ha hecho un rostro habitual en las tertulias del canal, gracias a sus relaciones con famosos como Al Bano, y a sus enfrentamientos con personajes habituales como Lydia Lozano.