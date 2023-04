'Supervivientes 2023' anunció a su tercera expulsada y vivió un giro 'nupcial' en el culebrón de Ginés y Yaiza

Supervivientes 2023 ya tiene tercera expulsada definitiva. Tras las eliminaciones de Sergio Garrido y Gabriela Arrocet, la gala de Conexión Honduras emitida este domingo 9 de abril en Telecinco fue la última para Raquel Mosquera, la elegida por el público para terminar su aventura y volar de vuelta a España.

La concursante, que afrontaba esta edición como la única 'repetidora' del grupo, no podrá revalidar la medalla de bronce que se colgó en SV 2018. Así lo decidieron los espectadores, que prefirieron que Jaime Nava y Artùr Dainese sean los que continúen sobreviviendo en la Playa de los Olvidados con la posibilidad de reincorporarse en un futuro a la competición con derecho pleno.

“Lo siento mucho, la verdad que me da mucha pena, me gustaría seguir. Estoy muy agradecida igualmente a todo el mundo por todo el cariño hasta el día de hoy. Tanto Jaime como Artùr son dos grandes y buenos supervivientes, sinceramente me parece muy justo”, dijo Mosquera tras conocer la decisión de la audiencia.

La eliminada recibió el aplauso desde el plató y también unas bonitas palabras en boca de Ion Aramendi: “De parte del equipo tengo que decirte que gracias, siempre has tenido una actitud extraordinaria y ejemplar a la hora de enfrentarte a todo lo que se te ha propuesto. Siempre con una sonrisa, demostrando que eres una gran superviviente, siempre positiva, con fuerza, con tus cositas. La verdad es que se agradece esa actitud”, le dijo el presentador, que ejerció como portavoz de los trabajadores del programa.

Por su parte, Jaime y Artùr celebraron con un abrazo su permanencia como pareja de 'olvidados': “¡Seguimos!”. En su despedida, la eliminada les dio fuerzas para aguantar en vistas a la reunificación: “Llegad a la final, os estaré siguiendo”, les dijo.

Ginés pide matrimonio a Yaiza tras decir que quería volver con su exmujer

Raquel Mosquera se convirtió así en la tercera expulsada de Supervivientes 2023 en una gala que estuvo también marcada por el culebrón Ginés-Yaiza. Tras elevar al TikToker a estrella de la edición, como hemos analizado, y llevar como concursante a su novia, este domingo se vivió un nuevo capítulo con pedida de mano incluida.

Si el pasado domingo vimos cómo Ginés pedía a su exmujer una nueva oportunidad en su matrimonio durante su visita a Honduras, el 'rey del bocadillo' parece que ha cambiado de opinión. Al menos eso se desprende de las imágenes que mostró Telecinco en Conexión Honduras, donde le vimos disfrutando de sus horas más románticas junto a su nueva novia.

El concursante aseguró que quiere un futuro junto a Yaiza y que está dispuesto a contraer matrimonio en las playas de Honduras, con Diego como cómplice: “Yo os caso”, propuso enseguida su compañero. La fecha del enlace será el próximo miércoles, y según Ginés lo oficializarán en su regreso a España con una celebración de verdad: “Su ilusión es vestirse de blanco y se va a vestir. Si no el año que viene, el otro”, aseguró.

En otro momento, y con los demás 'robinsones' delante, el TikToker se arrodilló ante su novia con un anillo: “Ha llegado el momento de decirte aquí en el Caribe, y delante de mis compañeros, que te cases conmigo”, le propuso, recibiendo un 'sí' por parte de Yaiza.

Tras ver las imágenes de este momento, Ion Aramendi desveló desde el plató la reacción de la familia de Ginés a la noticia. En concreto de su hija, su defensora habitual, que no estuvo presente pero sí dejó claro en sus redes sociales que no está de acuerdo con el futuro enlace: “A ver si sabes valorar un matrimonio como para mantener a una trepa”, escribió prácticamente en directo.

Antes, los 'tortolitos' se convirtieron en los primeros protagonistas de un 'edredoning' en esta edición al tener su primer momento de intimidad en la playa. Fue durante la noche y en el “nidito de amor” que se habían construido apartados de sus compañeros.