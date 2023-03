'Supervivientes' apartó de la convivencia a Gema Aldón, salvó a la más previsible y desveló los kilos perdidos por Sergio

La cuarta entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie celebró su habitual ceremonia de salvación con los cuatro nominados para sacar a uno de ellos de la lista negra.

Además, informó a Ana María Aldón del estado de salud de su hija, que el pasado domingo quería abandonar por el dolor que le provocaba una lesión en el codo, pero finalmente se lo había pensado.

Todo ello en una noche que recibió a Sergio Garrido en plató, como primer expulsado de la edición, y con 13 kilos menos. Y que emitió los primeros chupetones entre Katerina y Manuel. Muchos señalan que ambos tuvieron algo en la preconvivencia pero no se había visto nada más que complicidad, hasta que tras una prueba con chocolate, los dos se chuparon toda la cara para aprovechar hasta la última mancha.

Gema Aldón, apartada de la convivencia por su dolencia

Tras decidir continuar la experiencia, Gema volvía a amenazar con abandonar por sentir mucho dolor: “No puedo porque no sé qué tipo de lesión es. Así no quiero estar porque me amargo a mí y a mis compañeros. Nunca he notado este dolor”, lamentaba.

Carlos Sobera informaba a su madre en plató que el comportamiento de la concursante no era del todo correcto: “Está teniendo una reacción con el equipo médico y los técnicos de Honduras que no está siendo la chica simpática que todos queremos ver. Se le está yendo la situación de las manos. Está pediendo los nervios, y por mucho que los médicos quieran intervenir ella no está facilitando su trabajo. Estamos entrando en terreno un poco peligroso”, señalaba el presentador.

Por lo que Ana María pedía hablar con los médicos para entender lo que ocurría. Tras ello, todos decidieron lo siguiente: “Gema se someterá a la resnonancia médica para comprobar el alcance de la lesión. Por lo que estará apartada del concurso de momento hasta que sepan el nivel de la dolencia”.

Asraf, Gabriela y Raquel siguen nominados

Adara Molinero, Asraf Beno, Gabriela Arrocet y Raquel Mosquera eran los nominados de la semana, hasta que esta noche se celebró una nueva ceremonia de salvación.

“Los espectadores han decidido que el concursante que debe seguir nominado es Raquel”, decía Laura Madrueño y la lanzaba al agua. Le siguió Gabriela en un baño. Dejando a solas a Asraf y Adara, los dos concursantes a los que el resto habían dejado de lado en los últimos días.

Para finalmente, escuchar la decisión del público: “Los espectadores han decidido que debe seguir nominado Asraf”. Palabras que provocaron una explosión de alegría de Adara: “¡Qué fuerte, muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión seguir aquí! Estoy viviendo algo increíble, soy muy afortunada”.