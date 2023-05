'Supervivientes 2023' celebró su test de cultura general con una pausa dramática, una pregunta 'trampa' y un “infantólogo”

Los concursantes de Supervivientes 2023 se enfrentaron este jueves al tradicional test de cultura general. Un clásico del reality de Telecinco que año tras año deja grandes momentos, y esta vez no fue una excepción. Cierto es que hubo más aciertos que en otras ediciones, pero aun así hubo algunas respuestas que llamaron la atención.

Los seis concursantes en liza -Alma, Adara, Bosco, Artù, Asraf y Jonan- estaban subidos en una superficie y cada vez que acertaban una pregunta debían elegir qué concursante subía un peldaño y, por tanto, pasaba a tenerlo más difícil para mantenerse en pie sobre dicha superficie y no caer al agua. Alma fue la última en caer, así que fue recompensada con el collar de líder, aunque ya decimos que por el camino se vivieron algunos momentos dignos de ser mencionados.

Por ejemplo, el largo silencio de Adara cuando Laura Madrueño le preguntó “¿cuántos lados tiene un hexágono como los del Pirata Morgan?”. De hecho, tan largo fue su silencio que la presentadora le preguntó si había escuchado la pregunta o si le había pasado algo. Entre risas, Adara respondió que estaba pensando hasta que le vino la inspiración y dijo la respuesta correcta: seis.

La pregunta 'trampa' a Asraf

Poco después, Laura Madrueño preguntó a Bosco lo siguiente: “Si el pollo es la cría de un ave, ¿cómo se llama la madre del pollo?”. Lo hizo, eso sí, trabándose y con alguna que otra risa ante la 'otra' respuesta a la pregunta. Bosco respondió “gallina”, aunque Sobera manifestó desde plató el pensamiento que sobrevolaba en el ambiente: “Pensé que iba a decir algo peor”.

La siguiente pregunta, “¿qué tipo de juguete con hilos era Pinocho en la historia original?”, desencadenó un problema con el idioma de Artùr, que ni sabía que era juguete ni qué era Pinocho. Cuando se lo tradujeron al italiano por fin entendió la pregunta, pero tampoco dio con la respuesta. “Es que tampoco sé cómo es en italiano”, reconoció antes de que el turno pasara a Asraf y éste acertara con “marioneta”. Sin embargo, el concursante falló la pregunta 'trampa' de la noche: “Antes de que se descubriera el Everest, ¿cuál era la montaña más alta del mundo?”. El novio de Isa Pantoja contestó que El Kilimanjaro, pero la respuesta correcta era esta: “El Everest, porque seguiría siendo la más alta aun sin ser descubierta”.

El “infantólogo” de Jonan

Aun así, el que más juego dio fue Jonan. Además desde el principio, pues cuando le preguntaron “¿cómo se llama el médico que se ocupa de la salud de los niños?”, el contestó: “Cariño, el infantólogo”. Su respuesta desató las risas de todos, en especial de Sobera, pero rápidamente aclaró que se estaba quedando con todos. “Que era broma, maricón. ¿Cómo voy a decir infantólogo?”, dijo antes de responder “pediatra”.

Sin embargo, no tuvo tanta suerte cuando Laura Madrueño le pidió el nombre del “personaje histórico apellidado como Alma y Manuel y conocido como el conquistador del imperio azteca”. Jonan no lo tenía claro, así que Bosco quiso echarle un cable diciéndole que era un “grande de España”. Sin embargo, no surtió efecto. “¿Qué me dices? ¿Qué grande de España, maricón?”, contestó Jonan, que falló al decir Diego Cortés y no Hernán Cortés.

El test cultural de 'Supervivientes 2023':