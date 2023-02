'Supervivientes 2023' confirma a su primera concursante que alargará su mayor culebrón

Supervivientes 2023 ha empezado el goteo de confirmaciones de los robinsones que protagonizarán su casting. Como adelantamos en exclusiva, Telecinco planea lanzar el reality este mes de marzo por lo que ya está ultimando el viaje de todos ellos.

Así, este domingo ha sido Fiesta el programa que ha desvelado al primer concursante de la edición: Gema Aldón. La hija de Ana María Aldón, exmujer de Ortega Cano, es el primer nombre que pone rumbo a la isla y lo hace con la garantía de alargar uno de los culebrones que más contenido está dando a la cadena.

Y es que Aldón ya ha participado en programas para defender a su madre, tras hartarse de los comentarios y desplantes que veía por parte del torero y su familia. Algo que le costó la amistad con Gloria Camila, con la que había tenido una buena relación, hasta que la crisis de sus padres llegó al foco mediático.

Ana María ha llamado en directo a su hija, en el programa de Emma García, para conocer cómo se planteaba esta aventura: “No como mucho, así que no tengo miedo al hambre. Pero lo que no estoy acostumbrada es a convivir con desconocidos”, ha asegurado Gema. Como tampoco tendría problema en “raparse la mitad de la cabeza por tres cocidos”, así como hizo su madre.

Cabe recordar que Ana María participó en la edición de 2020 y por eso su hija le ha agradecido los consejos: “Quería decirte, mamá, que muchas gracias por tus consejos y que espero que me apoyéis. Lo voy a hacer lo mejor que pueda”. Pero ha desvelado que no será la progenitora quien la vaya a defender a plató: “No quiero que nadie meta cizaña entre nosotras”.

¿Quién es Gema Aldón?

Más allá de saltar a los platós por ser la hija de Ana María Aldón, la nueva concursante de Supervivientes 2023 es tanatopractora y su sueño es abrir su propia funeraria. “He estado seis meses estudiando teoría online y 21 días haciendo prácticas con difuntos reales para ser agente funeraria”, ya reveló en Sálvame.

Es madre de una niña de 4 años y siente adoración por su hermano de 9, que es el hijo en común de Ana María Aldón y Ortega Cano. Y entre sus confesiones en el Deluxe, señaló que su vid no había sido fácil, al haber sufrido un infierno en una relación tóxica con el padre de su hija.