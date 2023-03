'Supervivientes 2023' desterró al modelo, anunció a un nuevo concursante y sufrió un error clave de Laura Madrueño

La tercera gala de Supervivientes 2023 había anunciado una revolución en la mecánica y así fue, aunque hubo más de lo esperado. Por un lado, las tres playas se convirtieron en dos, y los concursantes se dividieron en solo un par de equipos.

Eso era lo anunciado. Lo que nadie esperaba es que a Laura Madrueño se le escapara que existía la Playa de los Olvidados a la que se dirigían los desterrados antes de marcharse a casa. “Artùr ahora te vas con Jaime a la Playa de los Olvidados”, desvelaba la presentadora por error al nuevo expulsado y Jorge Javier exclamaba desde plató: “Ay, Dios”.

Se trata de un error crucial porque, aunque en todas las ediciones ha existido esa parada, cada año el programa juega con la psicología de los concursantes al mantenerles en la incertidumbre de si en esta ocasión tendrán o no esa última oportunidad.

Además, tras recibir a Patricia Donoso en plató y hacerle marchar por la puerta de atrás, el presentador anunciaba que “un nuevo concursante está volando hacia Honduras”, para ocupar el lugar. Una identidad que se desvelará el próximo domingo en Conexión Honduras.

Artùr se marchó de la playa para reencontrarse con Jaime Nava

Artùr Dainese, Gema Aldón y Sergio Garrido eran los nominados de la semana tras la salvación de Diego por parte de la audiencia. Los porcentajes ciegos, al arrancar la gala, marcaban un 17%, frente a otro 17% y un 65%.

La primera en salvarse fue Gema que lo celebraba incrédula al notar, por primera vez, el cariño del público. Minutos después, Jorge Javier desvelaba la decisión definitiva: “La audiencia de Supervivientes ha decidido que debe salvarse Sergio”. El concursante se emocionaba y agradecía el apoyo.

Mientras que el italiano lamentaba algo que se olía: “Me lo imaginaba porque soy el menos conocido en España”, decía y se subía a la barca en dirección a la Playa de los Olvidados. Allí se reencontraba con Jaime Nava con quien había tenido sus desencuentros pero con quien deberá convivir para evitar la soledad, por ambas partes.

Nuevos equipos, nuevos líderes y un castigo por el lavado de las partes íntimas

Si hasta ahora los concursantes habían vivido en tres playas y divididos en tres equipos, la gala de hoy redujo todo al número dos. La suerte hizo que Diego, Katerina, Manuel, Arelys, Ginés, Adara y Asraf montaran uno de los bandos. Mientras que Gema, Jonan, Sergio, Bosco, Alma, Mosquera y Raquel Arias formaran el otro.

Los nuevos líderes fueron Adara y Jonan al ser los que más tiempo aguantaron con el cuerpo colgando en la estructura sobre el mar. Y tras la prueba de localización la ex gran hermana y su equipo se marcharon a Playa Fatal y el equipo del ex Pekin Express celebró que le tocara Playa Royal.

El toque cómico lo pusieron Katerina y Jonan al ser castigados por la organización, por lavarse sus partes íntimas con agua dulce: “Estáis sancionados con 3 días sin comer coco”, sentenciaba el presentador, mientras el resto de compañeros contenía la risa.

Patricia Donoso, tras su abandono: “Creí que estaba timando al programa”

Tras abandonar la primera semana de concurso, Donoso entraba a plató por la “puerta de atrás”, sin el recibimiento espectacular que suelen hacer a los concursantes. Jorge Javier lamentaba verla tan temprano en plató y le preguntaba la razón:

“La cabeza te juega una mala pasada. Entras en un bucle, todos me intentaron ayudar, intentaban sacarme de ahí pero casi a las 12 horas sentí que era un lastre para la organización, que no estaba haciendo televisión, y que se habían equivocado al contratarme. No era capaz de pescar, de hacer lo que hacían, era una carga”, explicaba temblando.

Sin embargo, el presentador no estaba de acuerdo: “Creo que podrías haber dado momentos increíbles. Me da rabia que no hayas sabido salir de ese bucle”. Y ella respondía: “Creí que estaba timando al programa al cobrar una semana por algo que no estaba haciendo. Creo que no soy una buena concursante y eso me avergüenza. Lo siento porque es un programa maravilloso”.

Tras esas palabras, Jorge Javier le abrazaba y le deseaba suerte. Ambos se despedían sabiendo que una marcha voluntaria de ese tipo en el reality suele estar acompañada de un largo tiempo de “destierro” de Mediaset.

Nuevos nominados de la semana

Con los nuevos equipos formados, las nominaciones fueron distintas a las vividas anteriormente. El peor papel lo tuvo Bosco que tenía dos puntos para nominar, cedidos por Artùr.

Mientras en Playa Royal los nominados fueron Gema y Sergio, en Playa Fatal los que ocuparon la lista negra fueron Katerina y Ginés.