'Supervivientes 2023' emocionó con su expulsado, lió con las nominaciones y convirtió en “héroes” a Asraf y Bosco

La gala 12 de Supervivientes 2023 fue una de las más distintas de toda la edición. En primer lugar porque en vez de estar conducida por Jorge Javier Vázquez, el presentador fue Carlos Sobera que informó de los motivos de la ausencia del catalán.

'Supervivientes 2023' salvó al más esperado y sacudió a Ginés en su vuelta a la realidad: "¡Está en shock!"

Más

Además, la noche vivió la expulsión definitiva del que había sido el primer desterrado hace ya muchas semanas: Jaime Nava. Para seguir con la llamada de Miriam a Ginés, que acabó con él saliendo de plató a llorar.

Todo esto, se sumaba a una Noria Infernal de Bosco y Asraf que les hizo entrar al podium de la prueba y que más tarde les provocó un lío con las nominaciones. Tras un follón inicial, la lista negra de la semana se cerró con los nombres de Artùr, Manuel Cortés, Raquel Arias y Alma Bollo.

La expulsión definitiva del primer desterrado

Bosco, Artùr y Jaime eran los nominados de la semana, tras la salvación de Jonan el pasado martes. Los tres transmitieron sus ganas de continuar la experiencia, pero solo dos de ellos podrían.

Pasada la medianoche, Sobera salvó al primero de ellos: “Los espectadores han decidido que continúe en la isla Artùr”. El modelo celebró la noticia: “Muchas gracias. Sé que soy el menos conocido y por eso agradezco la oportunidad”.

Seguidamente, el presentador sentenció: “Los espectadores han decidido que el concursante salvado, y por lo tanto seguirá en el concurso, sea Bosco”. Algo que alegraba al sobrino de Pocholo: “Ha sido una ruleta de emociones, hay mucho amor para repartir”.

Automáticamente, Jaime quedaba eliminado y el primero que acudía a abrazarle era Artùr, su “brother” de destierro: “Hemos crecido, llorado y reído juntos. Hemos pasado días jodidos y ahora te toca seguir”. Antes de marcharse quiso despedirse con un discurso: “Se acaba esta aventura, pensaba que podía durar más. Lo he dado todo, es de lo mejor que me ha pasado. Laura y tu equipo hacéis algo increíble, bestial. Llegar hasta aquí es muy jodido todos sois ganadores”, aseguró a sus compañeros.

Ginés habló con Miriam por teléfono y salió de plató a llorar

Ginés y Yaiza regresaron juntos a plató y tras sus primeras horas compartidas fuera del reality, él explicaba que no había podido hablar con su hija Miriam. “Tengo el teléfono estropeado. Llamé desde el teléfono de ella a mis padres, a mi hija Laura y a algunos amigos, pero el lunes iré al pueblo a hablar en directo con Miriam”.

Sobre su conversación pendiente con la exmujer: “No tengo problemas en hablar con ella. Vamos a intentar quedar bien”, aseguró. A la vez que Yaiza decía que por primera vez se sentía “arropada” en plató, gracias a Ginés.

Minutos después, el programa conectaba a Ginés con su hija Miriam por teléfono. Ella casi no le dejó hablar: “He esperado dos días a que me llamaras. Has llamado a todo el mundo menos a mí. A todos los que apoyan todas las injusticias que has hecho. Si vienes a hablar conmigo el lunes yo no voy a estar disponible, no estoy pasando un buen momento. Has dado prioridad a otras cosas que no deberías y necesito un respiro del daño que me has hecho”.

A lo que él respondía: “Cuando tú quieras me llamas y quedamos y hablamos. Yo no quiero que estés mal, cuando estés tranquila y quieras solo tienes que llamarme y estaré allí. Tú me explicas, yo te explico y ya está. Sé lo que he hecho, lo que quiero y lo que voy a hacer. Por mi parte ha sido una cagada y lo asumo”.

Sobera preguntaba a la hija qué era lo que podía hacer el padre para arreglarlo: “Creo que mi padre cuando volvió al hotel debería haberme llamado. Ha llamado a quien le ha interesado y nos ha dejado de lado una vez más. Tiene tiempo para ver el Instagram y no para llamar”.

Mientras él subrayaba: “Lo más grande para un padre es un hijo. Lo otro viene y va, pero ella es para toda la vida”. Algo que Miriam no se creía: “Tú no has estado en toda mi vida. Y a la que más quiero en este mundo es a mi madre y no voy a dejar que sufra ni un minuto más. No soy tan malo como dicen y ya hablaré con ella”.

Finalmente, él se derrumbaba: “Sí, la he cagao, pero nadie sabe lo que he pasado de puertas para adentro. He trabajado sin parar para llevar dinero a mi casa, nunca he sido dueño de ese dinero. Ahora mismo estoy súper enamorado de Yaiza y parece que ese es el problema. Si me equivoco, me equivoco yo”, zanjó y salió de plató para llorar, como explicó después.

Asraf y Bosco entran en el podium de la Noria Infernal

Asraf y Bosco se sometieron a la temida Noria infernal, a la que tantos concursantes han superado con lágrimas por el dolor físico. Los dos se situaron en la plataforma pero con actitudes muy distintas. Mientras el novio de Isa Pantoja se mostraba concentrado, el sobrino de Pocholo empezó a cantar y a hacer sonidos de alegría por estar viviéndolo.

Cuando llegaron a los cuatro minutos de mareo, en Asraf se veía la agonía por tanta resistencia pero Bosco mostraba una sonrisa, sacaba la lengua y seguía haciendo bromas.

“Vamos a hacer historia” exclamaba Sobera a 30 segundos de llegar a los 15 minutos del duelo titánico, pidiendo que ambos superaran esa marca. Lo lograron y el presentador hasta se quedó sin voz por felicitarles: “¡Impresionante, grande, mayúsculo! Vaya héroes, sois líderes por derecho propio” concluían mientras ellos se lanzaban al agua exhaustos.