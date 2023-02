'Supervivientes 2023' está a medio camino de completar su casting, y de evitar que resulte más de lo mismo

Supervivientes 2023 está cada vez más cerca, lo que significa que a medida que van pasando los días, más grande se va haciendo su lista oficial de concursantes. Ahora mismo son nueve los elegidos para participar en la próxima edición del reality aventurero, aunque se espera que la cifra final ascienda a los 16-17 de años anteriores. Esto significa que estamos más o menos en el ecuador del casting, lo que nos permite hacer una primera valoración de los famosos que van a viajar próximamente a Honduras.

Por ahora nos encontramos ante un variopinto grupo de personas formado por 'hijos de', 'ex de', 'madres de', 'exconcursantes de' y otros perfiles de sobra conocidos por el público de Telecinco. Una apuesta continuista de la que se puede interpretar una cosa: la reciente e histórica decisión de Mediaset de “abrirse a nuevos contenidos editoriales”, según la cual van a reducir la atención a los famosos 'de siempre' en sus principales programas, no se está aplicando al casting de Supervivientes 2023. Probablemente se deba a una cuestión de tiempos, pues a buen seguro que muchos de los futuros concursantes cerraron su participación antes de que este movimiento saliera a la luz.

Así las cosas, el listado de participantes de Supervivientes 2023 apunta a ser 'más de lo mismo' que en ediciones anteriores. Algo que ya ha decepcionado a un sector de la audiencia, el más deseoso de ver caras nuevas que vayan más allá del universo Mediaset o que, si tienen que pertenecer a éste, al menos supongan un aliciente especial para seguir la nueva edición del reality. De momento hay poco de los primeros y mucho de los segundos entre los nueve primeros elegidos, que repasamos a continuación.

Los primeros elegidos de 'Supervivientes 2023'

Supervivientes 2023 abrió la veda el pasado día 12 al anunciar a Gema Aldón como su primera concursante oficial. Y desde entonces, el formato producido por Bulldog TV ha venido sumando nombres con diferentes roles a desempeñar en la narrativa de la edición.

Con fichajes como los de Patricia Donoso (abogada relacionada con Ortega Cano), Arelys Ramos (madre de Yulen Pereira) y la mencionada hija de Ana María Aldón, por ejemplo, el formato aventurero muestra una vez más su voluntad de nutrir de contenidos a según qué programas de Telecinco. Especialmente a Sálvame y Fiesta, tan relacionados con las citadas, sobre las que volverán a poner el foco aprovechando su presencia en la isla. Siempre que la decisión de Mediaset lo permita, claro.

De ser así, nombres como los de Ortega Cano y Ana María Aldón seguirán teniendo un espacio preferencial en la programación de Telecinco, aunque quizá el más interesante sea el de Arelys Ramos. Ella es, a priori, una excusa para que Sálvame pueda hablar con energías renovadas de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, que desde su enorme protagonismo en SV 2022 apenas se han dejado ver por Telecinco.

Otra incorporación, la de Adara Molinero, también apunta en esta dirección. De hecho, no sería extraño que su madre, Elena Rodríguez, y el padre de su hijo, Hugo Sierra, ambos con pasado común en Supervivientes 2020, volvieran a Telecinco tras un tiempo de ausencia al hilo de la participación de la ganadora de GH VIP 7 en Honduras. Tampoco lo sería que el paso de Adara por la isla diera un mayor protagonismo en Sálvame a Cristina Porta, su archienemiga en Secret Story.

Aun así, lo de la exazafata se presenta más como un reclamo y, sobre todo, como una garantía para que SV 2023 tenga una clara protagonista en sus primeros compases, pues si algo ha demostrado Adara en cada reality en el que ha estado (y no han sido pocos, precisamente) es que no tiene problemas en asumir este rol.

Atribuir de inicio este mismo papel al resto de concursantes confirmados de Supervivientes 2023 sería, cuando menos, irreal. No tanto en el caso del exjugador de rugby Jaime Nava, del que se espera que se muestre tan competitivo como en MasterChef Celebrity 3, el Mediafest Night Fever o el reciente Traitors, de HBO Max. Pero sí de Raquel Mosquera, que pocas sorpresas puede ofrecer ya a estas alturas de la película. Sobre todo después de haber concursado en la edición de 2018, donde logró un meritorio tercer puesto (solo la superaron Sofía Suescun y Logan Sampedro) que ahora intentará mejorar.

El paparazzi Sergio Garrido completa por ahora el casting junto a los dos verdaderos grandes 'desconocidos' del público de Telecinco: el influencer Jonan Wiergo y el tiktoker Ginés Corregüella, que representan la cuota de 'redes sociales' que el reality viene introduciendo en las últimas ediciones. El primero, con medio millón de seguidores en Instagram, ya cuenta con experiencia televisiva tras haber participado en Pekín Express (laSexta, 2016) y como asesor en el dating ¿A quién le gusta mi follower? (Netflix, 2022). El segundo, por su parte, es famosos en TikTok (roza los dos millones de seguidores) gracias a sus bocadillos tamaño XXL, que le han llevado a salir en programas como El Hormiguero y Cuatro al día. Sin embargo, su objetivo siempre ha sido participar en un reality como Supervivientes para “ver si me quedo delgadete”, como manifestó el año pasado en uno de sus vídeos.

Otras ediciones de 'SV' a estas alturas de casting

Estos nueves nombres forman, en el momento de escribir estas líneas, el casting de Supervivientes 2023. La cuarta edición desde que Isabel Pantoja participara en 2019 y se convirtiera en el gran fichaje de la historia reciente del programa. Desde entonces, Supervivientes ha celebrado tres ediciones más (2020, 2021 y 2022), y en todas ha sido el propio desarrollo del reality el que ha puesto a los concursantes en su sitio, convirtiendo a algunos en grandes decepciones y a otros, en grandes sorpresas.

Lo normal es que ocurra lo mismo con esta edición de 2023. Pero hasta entonces, lo único que podemos hacer es ver cómo estaban las tres últimas ediciones a estas alturas de casting. Es decir, cuáles fueron los nueve primeros concursantes que confirmaron en su día y compararlos con los nueve que ya hay confirmados para la nueva edición.

Los nueve primeros de 'Supervivientes 2023'

Gema Aldón (hija de Ana María Aldón, ex de Ortega Cano)

Patricia Donoso (abogada relacionada con Ortega Cano)

Adara Molinero (ganadora de GH VIP 7 y concursante de Secret Story y GH 17)

Sergio Garrido (paparazzi)

Jaime Nava (exjugador de rugby y concursantes de MasterChef Celebrity 3 y Traitors)

Jonan Wiergo (influencer y concursante de Pekín Express 2016)

Ginés Corregüela (influencer especializado en bocadillos XXL)

Arelys Ramos (madre de Yulen Pereira)

Pendientes de confirmar: ¿?

'Supervivientes 2022'

Nacho Palau (ex de Miguel Bosé)

Kiko Matamoros (tertuliano de Sálvame)

Ainhoa Cantalapiedra (ganadora de Operación Triunfo 2)

Marta Peñate (concursante de GH 16 y La isla de las tentaciones 2)

Anabel Pantoja (sobrina de Isabel Pantoja y tertuliana de Sálvame)

Ignacio de Borbón (primo lejano del rey Felipe VI)

Mariana Rodríguez (modelo y participante del GH VIP italiano)

Charo Vega (amiga de Carmina Ordóñez e Isabel Pantoja)

Pendientes de anunciar: Ana Luque, Yulen Pereira, Anuar Beno, Tania Medina, Desirée Rodríguez, Juan Muñoz, Rubén Sánchez-Montesinos y Alejandro Nieto

'Supervivientes 2021'

Lara Sajen (concursante de Maestros de la costura)

Marta López (concursante de GH 3 y tertuliana Telecinco)

Sylvia Pantoja (cantante y prima de Isabel Pantoja)

Alexia Rivas (reportera de Socialité)

Tom Brusse (concursante de La isla de las tentaciones 2)

Melyssa Pinto (concursante de La isla de las tentaciones 2)

Carlos Alba (concursante de MasterChef 4)

Olga Moreno (pareja de Antonio David)

Antonio Canales (bailaor)

Pendientes de anunciar: Gianmarco Onestini, Lola Mencía, Alejandro Albalá, Omar Sánchez, Palito Dominguín, Valeria Marini y Agustín Bravo

'Supervivientes 2020'

Alejandro Reyes (hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro)

Hugo Sierra (ganador de GH Revolution y ex de Adara)

José Antonio Avilés (tertuliano de Telecinco)

Vicky Larraz (cantante)

Nyno Vargas (cantante)

Ivana Icardi (hermana del futbolista Mauro Icardi)

Bea Retamal (ganadora de GH 17)

Albert Barranco (tronista)

Rocío Flores (hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores)

Pendientes de anunciar: Jorge Pérez, Ana María Aldón, Elena Rodríguez, Yiya, Fani Carbajo, Ferre, Antonio Pavón, Cristian Suescun

Por tanto, a estas mismas alturas de casting, Supervivientes 2020 y Supervivientes 2022 aún no habían confirmado a su futuro ganador (Jorge Pérez y Alejandro Nieto, respectivamente), ni Supervivientes 2021 había hecho lo propio con uno de sus concursantes estrella (Omar Sánchez). Es decir, que la edición de 2023 aún tiene margen de sobra para sorprender y dar un plus extra a su casting, aunque los primeros pasos en esta dirección no hayan sido precisamente los más estimulantes.