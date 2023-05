'Supervivientes 2023' expulsó a su concursante revelación y sorprendió con los nuevos nominados

La undécima gala de Supervivientes 2023 expulsó a su concursante revelación: Ginés Corregüela. El que había entrado como uno de los más desconocidos, llegó a ser protagonista de las grandes tramas amorosas. Hasta que la entrada de su pareja actual le afectó tanto que el público ha preferido verle fuera.

Antes de enviarlo a España, el programa le situaba en un último aprieto: el de escoger llamar a su hija o a Yaiza. Prefirió la primera opción y se llevó una bronca por su parte.

Mientras que la prueba de recompensa de la noche provocó también dos momentos delicados: el primero con Manuel ahogándose por comer demasido rápido y el segundo porque Asraf decidía que Artùr no probara bocado al haberle señalado como el concursante con el que menos conexión sentía.

Manuel y Jonan se quedan una semana más en el reality

Tras la salvación de Asraf el pasado martes, los nominados de la semana eran Manuel, Ginés y Jonan. Los tres expresaron sus ganas de continuar la experiencia, algo que Jorge Javier agradeció, pero uno de ellos se tendría que ir.

“Los espectadores de Supervivientes han decidido salvar a Jonan”, decía el presentador, por lo que el influencer era el primero en respirar tranquilo. Seguidamente, Jorge Javier sentenciaba: “Los espectadores han decidido que el concursante salvado sea Manuel”. Unas palabras que el hijo de Raquel Bollo recibió entre lágrimas.

Ginés se convirtió en el nuevo expulsado. “Es lo que hay. Me hubiera gustado quedarme pero también tenía ganas de ir a España y solucionar mi papeleta. Desde aquí un aplauso para todo el equipo que realiza el programa”, pedía mirando a cámara.

Ginés y su última decisión: “Estoy enamorado le pese a quien le pese”

“Esta noche Ginés va a tener que tomar una grandísima decisión” advertía Jorge Javier segundos antes de volver a conectar con el ya exconcursante. A este le situaron en una silla, con una caracola en cada lado

Preguntado por lo que más le inquieta de su vuelta a España, se derrumbó: “Tengo que aclarar las cosas con mis hijas. Les diría que ellas saben lo que hay, fueron las primeras que me dijeron que la separación era lo mejor que nos podía pasar. La decisión la tomaré en España y me tienen que respetar igual que yo lo hago con ellas. Ahora mismo no soy feliz porque le doy muchas vueltas a la cabeza y pienso mucho en ellas. Tengo que ser feliz con quien yo quiera. Si me equivoco pues..”, lamentó emocionado.

El presentador le preguntó si sentía que Yaiza era la mujer de su vida: “Estoy enamorado ahora mismo. Le pese a quien le pese. Hemos hablado mucho y es cuestión de conocerse. Si la cosa funciona o no, pues eso. No es cuestión de adelantar acontecimientos”. Y para que el tiktoker supiera cómo estaban las cosas en España le dejaron ver un vídeo “suavizado” de lo que había ocurrido: “Ya decidiré yo cuando lo veo”.

Para acabar, Jorge Javier le planteó hacer una sola llamada pero debía escoger entre su hija o Yaiza: “Me estás poniendo en un compromiso. Las dos tienen su versión pero prefiero hablar con mi hija que es sangre de mi sangre”.

Miriam le saludaba y le soltaba: “Venía aquí a defenderte y vi un concurso de finalista. No has llegado porque cuando fuimos mamá y yo nos dejaste como un trapo, 24 horas después. Imagínate la situación que tenemos aquí. La has cagado en muchos aspectos. La persona que tienes a tu lado para mí no es positiva para ti. Apoyo que os separarais con mamá pero no que le fueras infiel durante 10 años. Te espero para que me des las explicaciones que no me has dado en años”.

A lo que él respondía: “Siempre he tenido los pies en el suelo. Vosotras también tenéis que respetar mi felicidad y si me equivoco, me equivoco”. Mientras Yaiza se quedaba sin palabras y emocionada.

Sorpresa con los nuevos nominados de la semana

Tras las votaciones de los concursantes, los nominados del grupo fueron Jaime y Jonan. El resto empataron con un punto y Manuel - como líder, decidió que fuera Bosco el que probara por una vez lo que era ponerse en manos del público.

Seguidamente, decidió sacar a la palestra a Artùr. De forma que, los nominados de la semana son Jaime, Jonan, Bosco y Artùr. Convirtiéndose en la primera vez que Asraf no ocupa la lista negra.