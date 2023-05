'Supervivientes 2023' expulsó a Diego, anunció una jugosa visita y notó un “ligero tonteo” entre dos concursantes

“No es un domingo cualquiera” advirtió Ion Aramendi al arrancar la décima gala de Supervivientes 2023: Conexión Honduras. Y es que, al celebrarse el Día de la Madre, en la isla se vivieron varios momentos emotivos con ellos.

Artùr tuvo la visita de su progenitora, así como Adara y Alma recibieron los mensajes de sus hijos, entre lágrimas de alegría. También Diego pudo hablar por teléfono con la suya.

Aunque para este último no fue la mejor noche. Después de que el jueves pasado fuera desterrado y reunificado, este domingo la audiencia decidió expulsarlo de forma definitiva.

Todo ello, en una gala en la que el presentador anunció la próxima y jugosa visita a la isla: “Será Pocholo y su mochila que estarán en Tierra de Nadie”. De forma que Bosco cumplirá su deseo de ver a su tío en el reality, tras años sin aparecer en televisión.

Diego, expulsado definitivo: “Pedí perdón a Asraf por no ser claro”

Artùr Dainese, Jaime Nava y Diego Pérez eran los deterrados que se unificaron con el grupo pero en el corralito, a la espera de la decisión de la audiencia. Uno de ellos tenía que abandonar la experiencia para que los otros dos se reconvirtieran en concursantes de pleno derecho.

Pero antes de eso, el programa dejó que la madre de Diego hablara por teléfono con él: “Te estamos viendo muy bien, pase lo que pase aquí te esperamos y ya lo has vivido”, le decía mientras él agradecía sus palabras.

Seguidamente, la hermana de Jaime le sorprendía abrazándole por detrás y él se entregaba emocionada. “¡Es mi hermana, culpable de muchas cosas buenas que me han pasado!”, exclamaba a sus compañeros. A la par que Artùr corría a buscar a su madre que estaba en la playa. Los dos se abrazaron y lloraron su reencuentro.

Minutos más tarde, los dos se despidieron de sus familiares, para escuchar la decisión del público: “Los espectadores de Supervivientes han decidido que el expulsado definitivo sea Diego”. Él acataba la decisión con deportividad: “Creo en el destino, así que para adelante. Me voy orgulloso, me lo he pasado genial”.

Aramendi le preguntó por las razones que creía que la audiencia había visto para echarlo: “Creo que el conflicto que hubo me pasó factura. Pedí perdón a Asraf por no ser claro pero son mis principios de lealtad de amistad. Sé que a la gente no le habrá gustado pero jamás haré algo que le perjudique a un amigo”, sentenció.

El “ligero tonteo” entre Artùr y Adara

El programa también mostró un vídeo en el que, desde el corralito en el que estaba Artùr, mantuvo un “ligero tonteo” con Adara del que se dio cuenta hasta Asraf que lo definió así.

En plató también lo señalaron como tal y es que el ucraniano preguntó a la azafata si hablaba italiano y cómo había sido la ruptura con Gianmarco. Mientras ella, respondía que no había aprendido suficiente porque la dejó prontó. Él entonces se ofreció a enseñarle y ambos hicieron bromas sobre las palabras que podrían aprender.

Más tarde, cuando una cucaracha apareció por la noche, ella pedía que algún “hombretón” de los del corralito le ayudara con ella. Algo que muchos entendieron como que quería que fuera Artùr.