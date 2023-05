'Supervivientes 2023' expulsó a Diego tras la confesión más esperada, sancionó a Bosco y reunificó a los desterrados

La décima gala de Supervivientes 2023 cumplió el deseo de muchos de los presentes en plató que estallaron en aplausos al descubrir que era Diego el desterrado. Momento que él aprovechó para hacer una confesión que llegó una semana tarde.

Tampoco fue una buena noche para Bosco que, tras haber sido sancionado por la organización, también recibió la bronca de Jorge Javier Vázquez por sus “indisciplicas constantes”.

Para acabar con la reunificación de los desterrados y con las votaciones que dejaron la nueva lista de nominados formada por Asraf, Ginés, Manuel y Jonan.

La peor noche de Bosco, en su mejor día

Jorge Javier dio paso a un vídeo en el que se veía a Bosco haciendo oídos sordos a las indicaciones de la inspectora, que le pedía que saliera del agua. “Una vez más estás ignorando las indicaciones que te hace el equipo por tu seguridad. Como no haces caso y vas por libre cada dia tendrás que ir atado con los grilletes a los pies de un compañero”, le indicaron.

Al conectar de nuevo, el presentador también quiso dirigirse al concursante: “¡Basta ya! Dentro del concurso tu seguridad es nuestra responsabilidad y tienes que hacerlo por respeto al equipo para que todo llegue a buen puerto. Esto no es una clase de colegio, aquí hablamos de cosas más importantes”.

El sobrino de Pocholo acataba todo el sermón y aseguraba: “El castigo me está haciendo reflexionar y no volverá a pasar”, aseguró.

Sin embargo, la noche mejoró para el joven al que le sorprendieron con un pastel por su 25 cumpleaños. Al ir a soplar las velas quiso dirigirse a su familia pero la emoción le pudo.

Diego se marcha con la conciencia descargada

Alma, Diego y Jonan eran los nominados de la semana, tras la salvación de Asraf del pasado martes, y los tres transmitieron sus ganas de quedarse. Pero solo dos podrían cumplir su deseo.

“Los espectadores de Supervivientes han decidido que sigue en el concurso Jonan”, decía Jorge Javier y festejaban la decisión Adara y Asraf. Para continuar con la sentencia definitiva: “Los espectadores han decidido que el concursante salvado sea Alma”. Su hermano corrió a abrazarla, así como Jonan y Adara.

Por lo que el eliminado era Diego que también se despedía de sus compañeros sin expresar emoción alguna. Pero antes de marcharse, confesaba lo que la semana anterior le habían preguntado: si había escuchado algo de la bronca de Yaiza a Asraf. Él lo negó por “estar lejos” y ahora confesaba la verdad:

“Me vi involucrado en el conflicto del jueves pasado, quizá tendría que haber sido más claro pero soy fiel a mis principios. Prefiero irme a mi casa que traicionar a un amigo. No me arrepiento aunque esté mal. Creo que eso me ha perjudicado porque estaba haciendo un buen concurso. Me voy con la cabeza alta aunque me duela”, aseguró dejando entrever que había protegido a Ginés, por lo que sí había escuchado a Yaiza.

Reunificación definitiva de los tres desterrados

“¡Hoy os reunificáis con vuestros compañeros”, desvelaba Jorge Javier ante la poca reacción de Jaime y Artùr que ya estaban junto a Diego. “Los tres regresáis a Palapa y Playa Pelícano”, añadía.

Minutos más tarde llegaban los tres a Palapa y todos corrieron a abrazarlos tras estar separados de ellos durante 56 y 49 días. Aunque convivirían los tres en un corralito, hasta que el domingo la audiencia decida cuál se marcha a casa.