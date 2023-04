'Supervivientes 2023' expulsó a la esperada y pilló unas trampas de Bosco, ¿antes de la visita de Pocholo?

La gala 8 de Supervivientes 2023: Conexión Honduras despidió, de forma definitiva, a una de las concursantes que más ganas tenía de quedarse: Arelys Ramos. Tras su eliminación del jueves pasado, este domingo la audiencia decidía que Jaime Nava y Artùr Dainese se quedaran una semana más en Playa de los Olvidados.

Durante la noche, Ion Aramendi anunció que la siguiente persona que viajaría a Honduras el próximo domingo será Raquel Bollo. Una noticia que la madre de Manuel y Alma celebró: “Tengo muchas ganas de darles cariño, fuerza, es un chute de energía y lo necesitan. Estoy loca por abrazarlos. También les reñiré si algo no me gusta, de forma cariñosa porque están en una situación límite y sin desestabilizarles con información de fuera”, aseguró.

Además, los colaboradores preguntaron a la tía de Bosco si sería la familiar que acudiera a verle y respondió algo que sorprendió e ilusionó a algunos: “Yo no, creo que irá Pocholo”, dijo en lo que sería el regreso a la pantalla del aristócrata que no deja indiferente a nadie.

Todo ello en una de las mejores noches para Jonan Wiergo que tuvo la visita de Cristian, su novio, además de poder recuperar algo de su maleta y disfrutar de una ducha con jabón.

La despedida definitiva de Arelys

Tras la eliminación de Arelys, los tres Olvidados se acostumbraron a vivir juntos repartiendo comida, aclimatándose y compartiendo confidencias. Entre las que Jaime confesó a la madre de Yulen que las primeras semanas con el modelo habían sido duras porque lo quería hacer todo solo: “Había que trabajar la parte en la que nos ensamblamos porque venía de una dinámica de querer hacerlo todo”.

Cuando el francés escuchó esas palabras, corrió a desmentirlas y el deportista aceptó que los dos habían tenido paciencia el uno con el otro.

Tras la aclaración, Aramendi leyó la sentencia de la audiencia: “Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el expulsado definitivo sea Arelys”. Ella acató y animó a sus compañeros: “Aguantad, nos vemos fuera. Me hubiese gustado quedarme, pero sabía que era difícil. Han hecho un buen tándem y no ha sido posible”.

Unas trampas ¿sin darse cuenta? de Bosco

Yaiza, Adara, Diego y Bosco ganaron un juego de recompensa que les permitió poder coger tres objetos de las maletas que hicieron hace más de dos meses y poder darse una ducha de agua dulce, con jabón, durante dos minutos.

Al acabar de ducharse, Laura Madrueño pidió a Bosco que se pusiera a su lado: “Vente conmigo porque me dice el Pirata Morgan que me enseñes tus bolsillos, ¿te has guardado algo?”. A lo que el joven respondía que no. La presentadora le pedía que le enseñara todo lo que había cogido de la maleta y él sacaba los escarpines, dos bañadores y un peine que había guardado en un bolsillo.

Por lo que sumaban cuatro pertenencias. “Lo he visto y lo he puesto, la verdad es que no he contado bien” justificaba el concursante. “No lo he contado bien, no lo hubiera puesto ahí, lo hubiera escondido”, repetía y pedía disculpas de nuevo. El programa creyó sus buenas intenciones y le permitió dejar uno de los objetos, sin penitencia.