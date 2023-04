Ginés Corregüela, la estrella inesperada de 'Supervivientes 2023' que 'empapa' a todos los programas de Telecinco

Cuando se anunció el tibio casting de Supervivientes 2023, muy pocos daban un duro por Ginés Corregüela. Es más, muchos se lanzaron a Internet para ver quién era ese señor que había sido seleccionado por Mediaset para poner rumbo a Honduras. Un mes después del arranque de la edición, el andaluz es hoy por hoy el gran protagonista del reality, y un personaje que nutre de contenidos a todos los programas de Telecinco.

'Supervivientes 2023' apuesta por el "Culebrón Ginés" y anuncia a Yaiza como nueva concursante

Más

Pero como probablemente haya quien todavía no sepa de quién es Ginés Corregüela, lo recordamos. A sus 52 años, y desde un pequeño pueblo de Jaén, Ginés Corregüela ha logrado consolidarse como toda una estrella de Internet gracias a TikTok y su amor por la comida.

Ginés, 'el rey de los bocadillos' de TikTok

El ubetense saltó a la fama en las redes sociales, conocido como 'el rey de los bocadillos' [así se hace llamar él mismo]. A través de sus perfiles, Ginés conquistó a muchos usuarios compartiendo con ellos las recetas imposibles de sus bocadillos XXL.

Se dice pronto, pero el andaluz ha conseguido acumular más de 2 millones de seguidores en TikTok y más de 250.000 en Instagram. Entre todos ellos popularizó la frase “¡Que empape!” mientras bañaba sus bocatas de aceite, un indispensable de sus elaboraciones.

Ahora, desde la isla de Supervivientes 2023, este granjero y agricultor “empapa” de contenidos tanto al reality en el que participa como al resto de programas de Telecinco, que han visto un filón en las polémicas corazoneras que el robinsón ha dejado en España (y exportado a Honduras).

Sus amantes, personajes al alza con Yaiza como revelación

El entramado es complejo de desentrañar, ya que día a día (todavía hoy) salen a la palestra nuevos protagonistas y testimonios sobre el pasado sentimental de Ginés. Todo comenzó el pasado 21 de marzo, dos días después de que el reality celebrase el Día del Padre, provocando la confesión del concursante sobre el conflicto familiar que le rodeaba.

“He roto un matrimonio después de 32 años por culpa mía, y son cosas que pasan y no eres consciente y, al final, ahora te arrepientes”, desvelaba llorando el hombre, asegurando que a la madre de sus hijas la sigue “queriendo con locura”.

Dos días más tarde, estallaba la polémica. Supervivientes sentaba en el plató del Tierra de Nadie a Yaiza, una mujer que fue presentada como “gran amiga” de Ginés. Enseguida la canaria corregía a Carlos Sobera para afirmar que realmente era su actual novia, algo que pilló a todos por sorpresa. Yaiza explicaba que Ginés ya había roto oficialmente su matrimonio y que existía incluso “una sentencia de separación”, algo que la exmujer del andaluz desmintió tras ponerse en contacto con el programa.

Ese día, Telecinco encontró en Yaiza a un personaje televisivo por explotar... y no ha dudado en hacerlo. La mujer se convirtió en rostro habitual de Sálvame, donde poco a poco ha ido compartiendo más detalles (e intimidades) de su romance con Corregüela. La canaria se ha puesto al servicio del delirante espectáculo del programa de corazón de Telecinco, accediendo a 'meterse' dentro de un bocadillo o a disfrazarse de perrito caliente para hablar del asunto.

Vestida de 'hot dog', Yaiza se enfrentaba en directo a Luisa, otra mujer que decía ser amante de Ginés desde hace ya 10 años. Este cuarto personaje en discordia aparecía por primera vez en Fiesta, donde contó a Emma García cómo era su relación con Ginés, paralela a su matrimonio.

Primera y última vez. Al menos, ante las cámaras. Desde aquel día, Luisa solo ha hablado a través de llamada de teléfono o del porterillo de su casa, a la que se han acercado casi a diario los reporteros de Telecinco con el objetivo de conseguir nuevos testimonios. A pesar de ello, Luisa ha preferido alejarse del foco... mientras una nueva mujer, supuesta amante de Ginés, amenaza con salir también a la palestra.

La familia da la cara: revista, polígrafo y un viaje a Honduras

Poco después, la familia de Ginés daba la cara a través de una conocida revista. Isabel, exmujer de Ginés, y Miriam, su hija mayor, aparecían en la portada de Lecturas, comenzando a 'facturar' su drama familiar. Ambas compartían su sorpresa ante las informaciones que estaban saliendo de su padre, a raíz de su participación en Supervivientes.

“Me siento mal, llevamos 35 años juntos y, de la noche a la mañana, te enteras de un montón de cosas que te sobrepasan”, declaraba Isabel. Miriam, por su parte, aseguraba sentir “vergüenza ajena”, destacando la “complicada posición” que tiene como defensora de su padre en el reality de Telecinco.

La cosa no quedaba ahí y Laura, la otra hija de Ginés e Isabel, se sumaba a la 'fiesta', sentándose en el Deluxe para someterse al polígrafo de Conchita. Allí discutió con Yaiza, a quien Jorge Javier no metió en el plató por petición expresa de la joven. Sin embargo, el programa se encargó de unirlas, conectando en directo con la sala anexa de Mediaset en la que se encontraba la actual pareja de Ginés.

Dos días más tarde, llegaba el penúltimo giro de los acontecimientos. Su exmujer Isabel y su hija Miriam ponían rumbo a Honduras para darle una sorpresa al concursante que se materializó el pasado domingo en Conexión Honduras.

Allí, el tiktoker dejó a todos en shock al asegurar que estaba dispuesto a volver con su esposa, si esta era capaz de perdonarle. Yaiza, presente en plató, se revolvía en el asiento al escuchar las palabras de su novio. Ion Aramendi no tardaba en trasladarle a la canaria una invitación para que viajase también a la isla y poder así pedirle explicaciones al influencer. Una oferta que no dudó en aceptar.

Ginés, protagonista absoluto de Telecinco

El martes, durante el Tierra de Nadie, la historia llegaba a su clímax con el desembarco en Honduras de Yaiza, que viajaba hasta allí con el argumento de que necesitaba que Ginés le dijese las cosas a la cara. En su primera conexión con Carlos Sobera, el presentador desvelaba a la audiencia lo que muchos (incluido Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa) sospechaban: Yaiza se convertía de facto en nueva concursante de Supervivientes, en sustitución de Gema Aldón tras su abandono forzoso.

Ginés ponía entonces colofón a la historia, asegurando ahora que prefería quedarse con Yaiza y renunciar a su exmujer. Esta y su hija no daban crédito: “Lo que ha hecho mi padre me parece de cobarde, de cerdo y de no ser buen padre”, estalló Miriam, anunciando que quiere abandonar la defensa en plató del concursante y no volver más al programa.

El último revés de un culebrón que Mediaset está exprimiendo al máximo. El concursante tiene incluso sección propia en la portada de la web de Telecinco, donde se aglutinan todas las noticias que el jienense está provocando.

Ginés Corregüela ha logrado en pocas semanas opacar a otros concursantes que viajaban a Honduras como estrellas de la edición. Todo ello, en un momento en el que Telecinco necesita de nuevos personajes con los que ampliar su universo, mermado en los últimos tiempos por la convulsa situación que atraviesa Mediaset.

Mientras tanto, las audiencias del reality empiezan a carburar y el 'rey de los bocadillos' se ha ganado el cariño de sus compañeros, por lo que una posible nominación (y expulsión) suena ahora mismo improbable. Parece que queda Ginés para rato... Show must go on.