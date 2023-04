'Supervivientes 2023': Ginés da de comer una cucaracha “rubia de las venenosas” a Asraf

Supervivientes 2023 continúa su andadura y en Playa Cabeza de León parece que Asraf cada vez es más aceptado por el grupo. Si en las últimas semanas se sentía solo con sus anteriores compañeros, ahora parece que los nuevos le han acogido mejor.

Esa era la situación que mostraba el Última Hora de este miércoles, donde la buena sintonía entre todos animaba a Asraf a cumplir la promesa que hizo: “Me voy a comer la cucaracha que os prometí”, decía y Ginés se ofrecía a ayudarle: “Abre la boca, yo te la meto en la boca”. Y Arelys se acercaba a comprobarlo: “Estoy viendo en primera línea como te quitas la etiqueta de fantasma”, bromeó.

El novio de Isa Pantoja empezó a arrepentirse: “No me creo que vaya a hacer esto. Quítale eso”, le pedía al tiktoker antes de que se la metiera en la boca, pero este se negaba: “No, no, no le quito nada. Ale, pa'dentro”, y se la hacía comer. “¿Está buena o no? Esa rubia es de las venenosas”, bromeaba el compañero.

Mientras el gesto de asco de Asraf era incontestable: “Está asquerosa, tenía como pinchos. Es la primera vez que pruebo una cucaracha y la verdad es que está mejor que el escorpión pero está malísima”, confesaba mientras la masticaba.

Así, Corregüela continuó bromeando con que era un insecto venenoso y Yaiza se apuntaba: “Ahora estará vomitando tres días que es el más asqueroso, que si el pescado, las lapas...”, sentenciaba. Sin embargo, Asraf se reía por la situación e iba a llenar su vaso de agua.