'Supervivientes 2023': de las lágrimas de Adara por recibir la peor tortilla, a los kilos perdidos por Arelys

Si en la entrega de Supervivientes 2023: Tierra de Nadie de esta semana, la audiencia volvía a salvar a Adara de la nominación, en el Última Hora de este miércoles, la azafata volvía a ser protagonista de la mayor parte de los vídeos.

Por un lado, los compañeros aprovechaban su ausencia para imitar sus reacciones cada vez que el público la saca de la lista negra. “Si mañana me librara ya sé cuál es mi celebración: 'Sí, guerreros gracias. Os quiero mucho, gracias'”, decía Ginés Corregüela haciendo los mismos gestos con el cuerpo que Adara.

A lo que Raquel Arias añadía: “Y luego, tienes que acabar diciendo '¡Soy una superviviente!'”, aseguraba. Demostrando que todos conocían bien el ritual de la joven cada vez que notaba el favor de los espectadores.

Pero no eran los únicos vídeos con la salvada como protagonista, también se mostraron unos en los que no podía reprimir el llanto, tras descubrir que Bosco y Diego consideraban que se merecía el trozo más pequeño de tortilla por no estar al mismo nivel que ellos. Algo que ella aceptaba entre lágrimas, mientras el viceverso acababa ofreciendo su pedazo a otro.

“Le da vergüenza el pedazo de plato que se va a comer. No sé qué más quieren. Ya tienen lo que querían”, lamentaba la joven. Mientras Bosco daba explicaciones sobre la decisión: “Ya sabes cómo soy con la comida, lo he hecho por lo que creo que merecía cada uno porque al final del día he hecho más cosas que ella”. Y Jonan defendía a su amiga asegurando que no había ninguno que estuviera tan por encima de ella.

“¡Que las disfrutéis y que os sienten bien! Egoístas, egocéntricos. Estoy muy dolida. Quiero ver a mi madre”, decía ella apartada del grupo. A la vez que Diego criticaba que todo se lo llevara al “victimismo”.

Arelys: “¡Parezco una abuela!”

Tras la expulsión de Arelys y su llegada a plató, donde el reality casi emuló al Deluxe al mostrarle imágenes de la ruptura de Yulen y Anabel Pantoja, las redes oficiales del programa mostraban la otra parte de su experiencia.

Como viene siendo costumbre, antes de volar a España, los concursantes se reencuentran con un gran desayuno y con el espejo. Después del asombro al casi ni reconocerse, el equipo les deja un pergamino que les indica el peso perdido:

“¡Estoy súper delgada! Todas las canas parezco una abuela, me he quedado sin culo, sin tripa, unas piernecitas de nada” exclamaba y adivinada los kilos perdidos: 6,9, tras siete semanas de concurso.