'Supervivientes 2023' mostró cómo Adara puso a todos en contra de Asraf y la inesperada decisión de Jonan

La entrega de Supervivientes 2023: Última Hora de este miércoles mostró dos situaciones algo inesperadas para los espectadores. En primer lugar, Jonan Wiergo estalló ante sus compañeros pidiendo que le nominaran.

El joven llevaba varios días de bajón, y llegó a tal punto que se derrumbó frente a ellos: “Me levanto y me da asco todo. No puedo más. Me quiero ir a mi casa. No voy a abandonar pero quiero pedir la nominación. No puedo más”, repetía.

La propia Adara confesaba estar al tanto de su mal momento pero esperaba que lo superara para vivir con ganas la recta final del reality.

Ella misma fue la protagonista del siguiente momento delicado de la entrega. Y es que, al despertarse por la mañana, se acercó a Asraf y le comunicó que iba a preparar coco para desayunar. “No quedan” decía él y ella se indignaba explicando que todos querían eso para alimentarse. “Vale”, respondió él en un intento de calmarla pero ella no atendió.

Uno a uno, Adara fue preguntando a sus compañeros si querían coco, ellos confirmaban: “Es que Asraf me ha dicho que no puedo prepararlo”, explicaba. Algo que ponía a todos aún más en contra del concursante que acababa llorando desconsolado, apartado del grupo.

Ante las cámaras, el novio de Isa Pantoja explicaba su sufrimiento: “Me está doliendo mucho cómo se está comportando Adara conmigo. Las malas contestaciones, tengo dolor de que perdamos la amistad que llevamos forjando. Es una situación difícil”.