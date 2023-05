'Supervivientes 2023' mostró la ruptura de Asraf y Adara, los kilos perdidos por Jaime y la nueva salvada

La gala 12 de Supervivientes: Tierra de Nadie mostró las imágenes de la gran bronca entre Adara y Asraf que ha roto la relación, entre los dos amigos que se habían apoyado desde el principio.

Como cada martes, la entrega también salvó a uno de los nominados y desveló el estado de salud de Manuel Cortés, para aclarar su continuidad en el concurso.

Además, Jaime Nava llegó a plató: “Es la experiencia más dura que he vivido en mi vida. Estas últimas semanas fueron malas, a nivel mental, eso me liquida. Tenía otra energía y quizá el público lo percibió”, expresó ante Carlos Sobera al hacer balance de su marcha.

El expulsado también señaló que ha perdido 18 kilos: “En mi vida he pesado menos de 100 kilos, fue un impacto terrible para mí el verme en el espejo”.

Los tres nombres que continúan en la lista de nominados

Artùr, Alma, Manuel y Raquel Arias eran los nominados de la semana. El hijo de Raquel Bollo también participó en la ceremonia desde su aislamiento médico.

Tanto él, como el resto transmitieron sus ganas de continuar con la experiencia pero solo podía salvarse uno. Raquel Arias fue la primera en coninuar en la lista negra. Le siguió Manuel y Artùr, por lo que la salvada era Alma. Sus compañeros lo celebraron con abrazos.

“Muchas gracias a toda la gente que me sigue apoyando, me hacéis sentir especial y voy a seguir dándolo todo”, exclamaba la concursante.

Las cáscaras de cangrejo, la causa de la ruptura entre Adara y Asraf

Al despertarse una mañana, Asraf se encontró con que alguien había comido cangrejos por la noche y había dejado las cáscaras en el suelo, provocando un alud de hormigas. Preguntó quién había sido y algunos señalaron que Bosco y Adara eran los que habían comido los bichos.

El novio de Isa Pantoja se acercó a su amiga para preguntarle si había sido ella, que la próxima vez quemara las cáscaras, pero eso no le sentó nada bien a la azafata: “A mí qué me dices? No necesito ningún padre. ¿Yo te digo algo a ti?”. El concursante intentó calmarla sin éxito: “No te lo decía a malas, solo para que tuvieras cuidado”.

Pero Adara sintió una estrategia por su parte: “Se está acercando la final y que me peguen la puñalada así, no puedo. No quiero pensar mál pero llevas muchos días diciéndome cositas. Estoy muy dolida, decepcionada, destrozada”.

Palabras que derrumbaban también al que había sido su amigo hasta entonces: “Después de todo que pienses eso de mí, no me lo merezco. No quiero perder una amistad así. No voy a abandonar porque es el concurso de mi vida, estoy aquí por muchas personas pero es inaguantable. Está siendo muy difícil”, aseguró en directo con la voz rota.

La continuidad de Manuel en el concurso

Carlos Sobera conectaba con Manuel, que seguía aislado bajo supervisión médica, y explicaba cómo se encontraba: “De ánimo estoy con muchas ganas de volver con mis compañeros. Se echa de menos la rutina a la que estaba acostumbrado en la isla. Siento energía, estar a dos pasos de la final y tengo ganas de tener el alta. Por fin estoy tranquilo con el diagnóstico del doctor”.

Alma aparecía por sorpresa en la habitación y provocaba la emoción de su hermano. Él le explicaba lo ocurrido: “Tengo una acumulación de heces en la zona del colon. Es lo que me estaba provocando el cuadro de dolor tan fuerte. Me está costando mucho trabajo expulsarlas y el dolor me ha cesado pero tengo que seguir con el tratamiento”.

Momento en el que Sobera leía el comunicado oficial del cuerpo médico: “Tras las pruebas y analíticas, el equipo ha decidido que no puedes reincorporarte a la aventura de momento. Debe seguir en observació hasta el próximo parte médico”. Palabras que el presentador traducía a su manera: “Tienes que hacer caquita hasta que te pongas bien y cuando hayas descargado el equipo te devuelve a la aventura”, lo que provocaba la risa del concursante.