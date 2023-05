'Supervivientes' obliga a Manuel a abandonar por motivos de salud y salva a la favorita para ganar

Tres días después de que Supervivientes 2023 anunciara el regreso de Manuel Cortés con el resto de sus compañeros, tras haber sido evacuado por motivos de salud, este domingo su sueño se acababa.

Así, el reality se queda sin un concursante menos, en la misma noche en la que salvaba a Adara de la nominación. Convirtiéndose en la concursante imbatible. La única que se ha salvado en todas las ceremonias de salvación y la que ya se erige como favorita para ganar la edición.

Todo ello, a pesar del último rifirrafe que ha sentenciado su relación con Asraf y del que también enseñó imágenes el programa. En una entrega en la que la madre de Raquel Arias le sorprendió, en su misión de ser la “concursante secreta”.

Ion Aramendi, a Manuel: “Debes abandonar la aventura”

Durante la gala del jueves el equipo médico vio que el hijo de Raquel Bollo no se encontraba bien y prefirió volverlo a poner bajo supervisión todo el fin de semana, para acabar sentenciando su concurso:

“El cuerpo no me responde como yo quisiera. Gracias al equipo médico estoy”, decía totalmente derrumbado Manuel a Ion Aramendi al conectar con él. Momento en el que el presentador informaba de la decisión al participante:

“Tras volver a realizarse todas las analíticas y pruebas pertinentes y viendo los resultados y situación clinica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja su continuidad en el concurso. Por eso debes abandonar la aventura”.

El ya exconcursante acataba la información: “Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí. El cuerpo no me acompaña, no me responde, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo. Me da muchísima pena. Se me rompe el sueño de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días. Pero es imposible”, aseguraba derrotado.

Manuel se reencontró con Alma: “Si tú ganas, yo gano”

Minutos más tarde, Manuel se reencontraba con sus compañeros para explicarles su situación. Al ver el poco ánimo de su hermano, Alma se deshacía en lágrimas: “Me quiero cambiar contigo”, decía la joven y en la imagen Raquel Bollo también se echaba a llorar.

“No puedo maltratar más mi cuerpo”, explicaba él, mientras el resto de participantes le animaban por todo su paso. “Si tú ganas, yo gano. No se te vaya a pasar por la cabeza”, le decía a la hermana para quitarle la idea de marcharse junto a él.

Laura Madrueño interrumpía el momento para decirle a Manuel: “Tú ya has ganado, has sido un pescador nato, te llevas la aventura en tu corazón” y él lloraba, a la vez que se enorgullecía del cariño recibido. Mientras en plató, el público estallaba en aplausos de ánimo.

Momento en el que su madre conectaba por llamada: “Estoy muy orgullosa de ti, ya has ganado, eres el mejor hijo. Lo has dado todo y te vas dando una lección de amor por este reality. Te vas llorando por irte. Te quiero”, decía y los dos hermanos se abrazaban.

Asraf, Artùr y Bosco siguen en la cuerda floja

Laura Madrueño se paseó por la estructura de salvación para recordar el perfil de cada uno de los nominados: Adara siempre había sido salvada en las ceremonias, Asraf era el concursante más nominado, Bosco el que menos nominaciones había sufrido y Artùr llegaba de su otra vida.

Los cuatro transmitieron sus ganas de continuar pero solo uno se salvó. El primero en caer al agua fue el ucraniando, el segundo el sobrino de Pocholo. Y para acabar, Adara y Asra, que habían pasado de ser amigos íntimos a enemigos, se daban la mano nerviosos.

“Los espectadores han decidido que debe seguir nominado Asraf”. Por lo que, una vez más se salvaba Adara: “Madre mía, qué fuerte, muchísimas, muchísimas gracias. Sois súper generosos conmigo, me siento muy afortunada de seguir viviendo esto”, gritaba la azafata.

La ruptura de Adara y Asraf sin explicación

El programa también mostró la bronca inédita entre Adara y Asraf durante la palapa del pasado jueves. “¿Nunca más vas a hablar conmigo?, ¿pero qué te he hecho?”, insistía él atónito a la reacción de ella.

“No voy a entra más, ¡qué pesado! No quiero que me la claves más por detrás. Siento que me estás traicionando y me estás vendiendo por detrás. Sigues con el papelón”, respondía Adara. Y él se mantenía asombrado: “Yo no lo pienso así. Al final el que ve otra cara soy yo”.

En plató, los colaboradores tampoco entendían las razones de Adara para saltar de esa forma con su compañero. Menos aún, Isa Pantoja: “¿Alguien me puede explicar qué tan grave hace Asraf para que te moleste todo de él? Nos llama la atención a toda España que no digan ningun ejemplo”, lamentaba.

Eso sí, minutos después mostraban una conversación en la que los dos hablaban, aclaraban las cosas y enterraban el hacha de guerra... ¿temporal?