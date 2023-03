'Supervivientes 2023' obligó a Gema Aldón a abandonar por salud, sumó nueva desterrada y un susto con Laura Madrueño

La quinta gala de Supervivientes 2023 sumó a su destierro a Gabriela Arrocet que tan solo había durado en la playa 10 días, desde que llegó para sustituir a Patricia Donoso, tras su abandono voluntario. Y despidió del concurso a Gema Aldón, tras varios días apartada de la convivencia por una lesión que le impide continuar.

Unos se marcharon pero otros regresaron, en este caso en plató donde reapareció Yulen Pereira, tras hacer unas declaraciones sobre sus razones para apartarse de la televisión tras su paso por Supervivientes 2022. Al verle, Jorge Javier Vázquez se interesó por su estado anímico tras su ruptura con Anabel Pantoja: “Estoy bien. Llevo un mes con mucha competición, pero bien”.

Todo ello en una entrega de un calor extremo en Honduras, donde Laura Madrueño confesó haberse casi desmayado: “Casi me caigo en pleno directo, porque se me nubló la vista, me dio un golpe de calor y yo estoy hidratada, descansada, alimentada... no os podeis imaginar lo que es estar aquí con estos calores. Yo no soy un ejemplo de nada, lo son los concursantes”, subrayó.

Jorge Javier, a Gema Aldón: “Debes regresar a España para continuar tu recuperación”

Jorge Javier conectó con Gema Aldón que llevaba dos días apartada de la convivencia y bajo supervisión médica por una lesión en el codo que le provocaba fuertes dolores. Ella había pedido abandonar, pero el programa quiso hacerle unas últimas pruebas para concluir si era necesario o podía mejorar.

“Tenemos noticias para ti y para la audiencia” empezaba informando el presentador. “Después de varios días de observación y sometiéndote a varias pruebas, el alcance de la lesión es una fisura en el hueso del codo que imposibilita tu permanencia en el concurso. Hasta ahora se te habían realizado otras pruebas que no eran concluyentes, pero un último TAC ha confirmado la fisura. Por lo que deberás regresar a España para continuar con tu recuperación”, lamentó.

Gema también se apenaba por su situación pero con cierta alegría por dejar de sufrir: “Estoy rabiando de dolor. Me da mucha pena porque es un programa que me encanta en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo, que en ningún momento me rendí. Que cuando me dolía el brazo era real”, señaló.

En plató se encontraba Ana María Aldón que también transmitió su pesar: “Mi hija no se va si no está rabiando, tiene mucho orgullo, es una pena porque se han perdido una gran superviviente. Fue culpa de la prueba de la semana pasada en la que estuvo 10 minutos y pico haciendo un esfuerzo sobrehumano”, recordó.

Gabriela Arrocet llega al destierro como una desconocida para los Olvidados

Gabriela Arrocet, Raquel Mosquera y Asraf Beno eran los nominados de la semana, tras la salvación de Adara Molinero el pasado martes.

Los tres se levantaron en la Palapa para escuchar la decisión de la audiencia. La primera en salvarse fue la peluquera, que lo celebró por todo lo alto: “¡Voy a luchar hasta la final si Dios quiere!”, decía saltando de alegría.

Seguidamente, Jorge Javier transmitió la decisión definitiva: “Los espectadores han decidido que sigue en el concurso Asraf”. Una noticia que provocó un grito de desgarro al novio de Isa Pantoja y Adara corrió a felicitarle. Todos le dieron la enhorabuena, excepto Manuel Cortés. “Después de todo lo que se está viendo ni me va ni me viene. Presentía que se va a quedar y lo considero justo”, dijo el hijo de Raquel Bollo.

Por su parte, Gabriela agradeció su eliminación: “Esto es mucho más duro de lo que nadie se puede imaginar. Estoy orgullosa de todos los que están acá. Me voy con el corazón lleno y los admiro a todos porque lo que he pasado aquí nunca lo había pasado en mi vida. No es montaje, es real. Gracias a todos los que me eliminaron porque no podía más”, aseguró con la voz rota.

Pero lejos de marcharse de allí, minutos más tarde llegaba a la playa de los olvidados en la que se encontraba con Artùr y Jaime, dos de los expulsados a los que ella ni había conocido, pero que la recibieron con cariño. Aunque ella se vino abajo totalmente por creer que ya regresaba.

5 nominados por el castigo a Alma Bollo

Esta semana la lista de nominados tiene un nombre más, ya que Alma Bollo fue de forma directa al ser el castigo escogido por la audiencia para ella por no cumplir la sanción que se le impuso la semana anterior.

Así, los equipos nominaron a Asraf y Adara, de nuevo y a Jonan y Raquel Mosquera por otro. A los que se le suma la hija de Raquel Bollo.