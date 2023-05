'Supervivientes 2023' recibió a Yaiza como “la más odiada de España” y salvó al “menos querido” de Honduras

La novena gala de Supervivientes: Tierra de Nadie volvió a apartar a Laura Madrueño del resto de concursantes y advirtió que el próximo jueves celebraría “la reunificación definitiva” con Artùr y Jaime Nava de nuevo junto a sus compañeros.

Pánico en 'Supervivientes' por la aparición de un tiburón: "¡Me ha rozado la pierna!"

Más

Además, Raquel Bollo se reencontró con sus hijos, Manuel y Alma, en un emotivo momento. A la vez que también pudo abrazar a Asraf, el salvado de la noche.

Pero si alguien protagonizó la entrega, esa fue Yaiza - la expulsada de forma disciplinaria- que llegó a plató con una actitud muy distinta a la altiva que mostró en la isla.

Carlos Sobera, a Yaiza: “Nada justifica tu comportamiento”

Antes de que entrara la expulsada por el programa, Sobera advirtió: “Tenemos que ser muy respetuosos y muy educados porque va a ser una situación difícil, pero en este programa debemos ser así”. Y preguntó a la hija de Ginés si prefería marcharse, a lo que ella se negó y se comprometió a comportarse.

Conectaron con ella antes de verla en plató: “Estoy regulín porque me equivoqué en todo menos en ir a ver a Ginés. Mi cita tendría que haber quedado en eso. Estoy arrepentida porque no asumí el ser concursante, fui de visita y me quedé. Asumo todo lo que dije, lo que hice y necesito explicar las razones y las formas que no fueron las correctas”, aseguró compungida.

Minutos después, entraba sin aplausos y ante el silencio del público. “Siento decepción y vergüenza”, confesaba ella al sentarse. Con una actitud derrotista que asombraba al presentador por verla tan distinta a la que llamaba “máquina” a Asraf. “Así lo siento y este mes que he estado ahí nunca he sonreído. No lo supe gestionar”, lamentaba ella.

Tras ver las imágenes de su paso, con foco en sus polemicas, Sobera aclaró varias cosas: “¿Te das cuenta que cuando discutes tiendes a invadir el espacio de la otra persona? Nada justifica tu comportamiento hacia el resto de concursantes. No sabemos quién eres realmente, la que está hoy aquí o la de allí”.

El encontronazo de la hija de Ginés con Yaiza en plató

Seguidamente, el presentador quiso presentarle a la hija de Ginés pero ella se negó: “No quiero conocerla, gracias. No me quisiste conocer anteriormente, pues yo tampoco ahora”. Unas palabras que hicieron saltar a Miriam que señaló que eso demostraba lo poco que quería al tik toker. “Del amor a tu padre no me puedes decir nada”, respondió la expulsada sin mirarle a la cara.

Ambas se enzarzaron en una bronca sobre si una perjudicaba más a Ginés que la otra, sobre las intenciones de cada cual y lo que habían hecho en el pasado.

La madre de Adara tampoco la creyó: “Tu papel de hoy no se lo está creyendo nadie. Eres la más odiada de España y es por tu forma de relacionarte con la gente”, sentenció. Pero Raquel Mosquera sí que aceptó sus disculpas, tras escuchar que llegaba con una mochila al concurso y que la pagó con ella.

El reencuentro de Raquel Bollo con Manuel, Alma... y Asraf

Alma y Manuel tuvieron la visita de su madre, Raquel Bollo. Para abrazarse, la madre tiró de la cuerda de una de las barcas que estaba en el agua y que cargaba a su hija. “Te amo, estás guapísima, delgadísima. Quiero que tengas paz, tranquilidad, que disfrutes, quiero verte feliz, bailar... hay momentos malos pero para mí sois mis ganadores”, le animaba la progenitora.

Seguidamente, la colaboradora televisiva se topó con Asraf. Ambos se recibieron con un abrazo: “Es normal sentirte débil, pero lo importante es luchar y quedarte con la experiencia bonita”, aseguraba ella a las palabras de él que lamentaban tener un “mal día”. Hasta que Raquel se refirió a sus rifirrafes: “Esto es una convivencia, no olvidéis que es un concurso, lo de dentro es lo de dentro y lo de fuera es lo de fuera. Me quedo con lo bien que os llevasteis en verano”.

Para después, tirar de la cuerda y reencontrarse con su hijo: “¡Qué orgullosa estoy de ustedes!”, le decía mientras él la abrazaba desde el suelo de rodillas y entre lágrimas. “No me llores que he venido a daros fuerza”, repetía mientras les cantaba y les bailaba para transmitirles alegría.

La nueva lista de nominados

Alma, Asraf, Diego y Jonan eran los nominados de la semana y los cuatro transmitieron sus ganas de quedarse, antes de conocer la decisión de la audiencia.

Jonan fue el primer en saber que seguía nominado. Para después escucharlo Diego: “Es lo que hay, hay que esperar, yo me estoy dejando la piel aquí porque estoy deseando seguir y darlo todo”, dijo el viceverso.

Y finalmente: “Los espectadores han decidido que debe seguir nominada Alma”. Por lo que el salvado fue Asraf una vez más. Lo que demostraba que, aunque en la isla es uno de los menos queridos (al haber sido nominado casi cada semana y marginado por muchos), el público sí que le aprecia.

“¡Gracias, os quiero mucho. Estoy muy ilusionado, llevaba un día malísimo pero me habéis animado, quiero seguir aquí hasta la final!”, exclamó él.