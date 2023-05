'Supervivientes 2023' reencontró a Adara con su madre y evacuó a Manuel, dejando su continuidad en el aire

La duodécima entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie celebró los 80 días de los concursantes en el reality. 80 días que han dejado huella en cada uno de ellos, para bien y para mal, como demostró la noche.

Sobera aclaró la inesperada ausencia de Jorge Javier Vázquez en la gala de 'Supervivientes' este jueves

Más

Adara se reencontró con su madre, tras pedirlo en varias ocasiones, para fundirse en abrazos, ánimo, consejos y muchos “te quiero”. Horas después, de que la azafata viviera un “gran enfrentamiento con Asraf”, según adelantó Ion Aramendi. “Están destrozados, no se hablan desde la discusión y han roto su relación”. Vídeos que mostrarán el próximo martes.

Pero no son los únicos que lo están pasando mal. También Manuel Cortés fue desalojado de la playa por el equipo médico, tras sufrir fuertes dolores de estómago.

Todo ello, mientras Jaime Nava conectó con plató para hablar de sus primeras horas como expulsado: “Cambiáría algún momento de mi concurso, algún momento bajo”, reflexionó. Así como desveló que había perdido 18,3 kilos menos: “No peso eso desde que tengo 12 años”, se asombró. Y preguntado por el feeling entre Artùr y Adara: “Me cuesta creer que aquí, los romances, puedan surgir. Hay jugueteo pero por reírse”.

La evacuación de Manuel: “Sentí un dolor intestinal que doblaba”

Al arrancar la gala, Aramendi conectaba con Manuel que se encontraba evacuado, en una camillla: “Estoy mejorando, a las órdenes del doctor. Es encantador y quiero agradecer lo que está haciendo por mí”.

Preguntado por la razón de su visita al médico: “En la noche del viernes, sentí un dolor intestinal grande que me hacía doblarme. Me atendieron en playa y me sugirieron que abandonara la playa. Ahora estoy bajo tratamiento en periodo de 48 horas. Posteriormente me han comunicado que he mejorado mucho y en las próximas horas pasaré unas pruebas que espero superar para incorporarme al grupo”, informó.

Raquel Bollo pudo hablar con él por teléfono: “El concurso que quede donde quede, te quiero en España y sano. Primero está tu salud, te lo pido por favor. No quieras forzar algo”. Pero él contradijo a su madre: “Yo no me voy a ir ahora con lo que he conseguido”.

Por ello, tras colgar, la colaboradora explicaba que ya hace un tiempo, Manuel había sufrido por la salud: “Estuvo con una opoeración de vida o muerte por una apendicitis y me preocupa”, confesó.

El reencuentro de Adara y su madre

Tras semanas deseando la visita de su madre, Adara pudo volver a abrazarla. Pero no sin antes sufrir. Elena escribió una carta en la que decía a su hija que no podía acudir a verla, y ella rompió a llorar.

Para más tarde, encontrársela tras una caja de plástico que no pudo abrir hasta que se comiera manjares poco agradables. Pero hizo cualquier cosa por sacar a su madre de ahí, y al lograrlo no pudo reprimir las lágrimas:

“Está siendo muy duro. Sueño contigo y con Martín”, decía Adara. Mientras su madre aprovechaba para aconsejarle y tranquilizarle: “Lo estás haciendo muy bien, eres una valiente. Ya queda menos. Martín está orgullosísimo de ti, dice que eres una valiente, está bien. Para mí eres un ejemplo como madre. Estamos todos orgullosos. ¡Cómo te has adaptado, con la energía y la alegría que te despiertas! Siempre estás gastando bromas, divertida. No te comas la cabeza por nada. Esto termina y luego a vivir la vida”.