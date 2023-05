'Supervivientes 2023' salvó al más esperado y sacudió a Ginés en su vuelta a la realidad: “¡Está en shock!”

La undécima entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie recibió al concursante que más contenido ha dado a Mediaset durante su estancia en Honduras esta edición. Ginés Corregüela empezó como uno de los más desconocidos, pero sus líos familiares y de faldas provocaron que se aireara toda su vida personal en los programas de Telecinco.

Al llegar a plató, el tiktoker descubrió todo lo que su concurso había provocado con su exmujer, sus hijas, con Yaiza y hasta con sus padres que llegaron emocionados a recibirlo. Carlos Sobera le entrevistó y defendió ante toda la información que le llovió por parte de los colaboraodres: “¡Está en shock!”.

Además, el presentador anunció que el próximo domingo, la visita sorpresa la protagonizará la madre de Adara Molinero, que viajará hasta la isla para darle “una inyección de energía”.

Los tres nominados que continúan en la cuerda floja

Jonan, Bosco, Artùr y Jaime eran los nominados de la semana que sorprendieron al público: por un lado porque no estaba Asraf entre ellos y por otro porque algunos de ellos salían a la palestra por primera vez.

Los cuatro se situaron al filo del barco pirata para transmitir sus ganas de continuar con la experiencia. Seguidamente, Laura Madrueño lanzaba al agua a Artùr el primero. Para continuar con el sobrino de Pocholo.

Finalmente, desveló: “Los espectadores han decidido que debe seguir nominado Jaime”. Por lo que Jonan se convertía en el salvado de la semana. “Gracias, gracias, gracias”, exclamaba y se abrazaba llorando a la presentadora, a la que no quería soltar.

Ginés, en plató con sus padres, su hija Laura (con Miriam ausente) y Yaiza

“Lo que más me preocupa es ver a mis hijas” confesaba Ginés al conectar con Carlos Sobera antes de llegar a plató. Allí le esperaba su hija Laura (que no Miriam), sus padres y Yaiza. “No queríamos que se encontrara solo, quería abrazarlo porque es lo que más quiero en el mundo” confesaba la abuela (madre del expulsado) emocionada.

El tiktoker entraba a plató y abrazaba a Diego, a su hija Laura y tranquilizaba a sus padres. Al sentarse frente a Sobera le decía que entendía que no acudiese Miriam: “Ya hablaré con ella. La entiendo. Me hubiera gustado que estuviera aquí pero voy a hacer todo lo posible por verla. Es lo que más quiero en el mundo, mis hijas y mis padres”, aseguró con voz entrecortada. La que se apartó de plató fue Yaiza, porque los padres no querían coincidir con ella.

Sobre su concurso, confesó imaginar que sus líos de faldas le habían pasado factura. “Cuando vino mi exmujer no sé qué me pasó por la cabeza. Por la noche me arrepentí porque volver con ella iban a ser todo reproches, la he querido mucho pero no iba a funcionar. Al ver a Yaiza me arrepentí”.

Preguntado por la actitud de Yaiza: “Nunca la había visto discutiendo así. Después estuve hablando con la psicóloga del programa, porque me estaba afectando. Hubiera agradecido que ni hubiera ido ni mi exmujer ni Yaiza”. Momento en el que ella entró a plató, se abrazaron y ella le dijo que le quería llorando.

La hija pidió la palabra para hablar con su padre: “Tú eres lo que más quiero en el mundo. Te voy a apoyar en lo que quieras pero te cuento que le dijiste que no se metiera con nosotras. Tres días después de irte me bloqueó en el whatsapp, le escribí, fue a un PoliDeluxe a contar cómo se acostaba contigo, lo que hacía contigo. Yo fui una vez y ella me amenazó. Unas voces y unas cosas que no sé cómo no las ves. Si tú eres feliz voy a estar a tu lado, pero el carácter que ha tenido allí es lo que es. No te miento y lo hemos pasado mal todas”. Un discurso que levantaba a Ginés para dar un abrazo a su hija.

Entonces se desató un alud de vídeos e informaciones de los colaboradores sobre lo que había dicho su novia en programas, lo que habían dicho también de ella, y le pedían que hiciera caso a su familia: “Yo ahora me iré con mi familia que es lo que más quiero. Pero me tienen que entender. Me gustaría seguir con Yaiza”, decía decepcionando al plató.

Hasta Diego confesó su desconfianza a si ella había montado un paripé, con lo de su embarazo y le pedía a Ginés que confesara si era así, para al menos quedar bien él. Pero el tiktoker continuó apoyando a Yaiza.

La dura vida de Artùr, en el puente de las emociones

Artùr protagonizó el puente de las emociones reconociendo lo importante que es su familia para él, aunque no conoce a su padre. Sus recuerdos en Ucrania le provocaron tristeza pero concluyó con que “mi hogar es donde está mi madre”.

Explicó que es “desconfiado” por cosas que ha vivido: “Podría escribir un libro con lo que me ha pasado, me han hecho pasar por experiencias malas. Soy leal pero cuando siento que debo serlo”.

No quiso dar más detalles porque “le faltaría tiempo” para narrar algunos pasajes de su vida, pero sí acabó derrumbándose al recordar algunos momentos duros de “soledad” desde los cinco años: por la desaparición de su padre, la marcha de su madre, criarse con un primo, su abuela, el Covid, la guerra y sus ansias de reunir de nuevo a su familia para no estar solo.