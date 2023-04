'Supervivientes 2023' salvó a la favorita y montó un 'Deluxe' con Arelys y Yulen en plató

La octava entrega de Supervivientes 2023: Tierra de Nadie no sorprendió y sacó de la nominación a la eterna salvada: Adara Molinero. Por lo que Ginés, Yaiza y Asraf continúan en peligro.

Además, Carlos Sobera recibió a Arelys en plató, tras ser la última expulsada, donde le preguntó por parte de su experiencia pero también por su opinión sobre la ruptura de Yulen y Anabel Pantoja.

Todo ello en una noche en la que Oriana Marzoli regresó como colaboradora del formato, tras quedar en segundo puesto del Gran Hermano italiano: “Soy la ganadora mora y he vuelto con novio”, aseguró.

Ceremonia de salvación sin sorpresas

Asraf, Adara Yaiza y Ginés eran los nominados de la semana y se situaban en la estructura de la ceremonia de salvación para descubrir la decisión de la audiencia sobre su futuro. Los dos amigos transmitieron sus ganas de seguir, así como la novia del tiktoker se derrumbaba al creer que están viviendo sus últimos días juntos en la aventura.

Tras sus palabras, Laura Madrueño se paseó por la estructura y al primero que hizo caer al agua fue al novio de Isa Pantoja que, cabe recordar que la semana anterior fue uno de los salvados por el público.

La siguiente en pegarse un chapuzón fue Yaiza y el último el tiktoker. Por lo que, una vez más, Adara era la salvada de la lista negra: “¡Qué fuerte! Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por acompañarme en este camino”, repetía.

Arelys habló de Adara, Asraf y Anabel Pantoja

La última expulsada entraba en plató arropada por su hijo, Yulen, y su marido. Corría a abrazar a ambos que lamentaban su salida, por una expulsión disciplinaria.

Al sentarse frente a Sobera, confesaba: “Hubo un momento en el que sentí que salía yo. Aún así, estoy contenta de aguantar 52 días, más de lo que pensaba. El aspecto mental ha sido lo más duro y la convivencia ha sido lo peor”.

Preguntada por aquella pelea con Yaiza, que fue la causante de su salida: “Después estuvimos hablando de lo sucedido, ella me dijo que se había pasado de la raya y se disculpó. Yo también con ella por mis formas”. Algo que no ocurrió con Adara: “Para mí ha sido una decepción muy grande. Con el cambio de grupos, mi hijo me habló bien de ella, y quise conocerla pero sus formas, de la noche a la mañana, solo por un gesto mío me quedé blanca. Se metió en un bucle y no hubo manera. Cerré mi capítulo de conocerla”.

También confesó lo que ocurre en la isla con Asraf: “Es verdad que le gusta el protagonismo y cuando ve las cámaras le gusta victimizarse. Pero también es verdad que desde el principio han ido contra él. Que sea de una manera u otra no justifica las formas con las que le están tratando y es fue una de las razones por las que me discutí con Yaiza”.

Finalmente, el plató de Supervivientes pasó a simular al Deluxe al mostrarle vídeos de cómo los medios cubrieron la ruptura de Yulen con Anabel. “Aquí habla todo el mundo, pero el que sabe la verdad es Yulen y Anabel. Yo solo soy la madre”, lamentó.

Y respondió a su reacción al enterarse de la noticia: “Cuando me lo contó me sorprendí. Me puso a llorar porque me dio pena. Yo con Anabel he tenido buena relación, me gustaría hablar con ella para saber lo que ha pasado. En las separaciones siempre hay dos versiones”, zanjó.