'Supervivientes 2023' salvó a un nominado con culebrón en las 'Tentaciones' y mantiene a Patricia Donoso

La primera entrega de Supervivientes 2023: Tierra de Nadie dejó claro que ya hay dos culebrones en marcha en la famosa isla de Honduras. El primero de ellos es el de la permanencia o abandono de Patricia Donoso. Que, por el momento, “se queda” pero sin muchas garantías.

El segundo culebrón está protagonizado por Diego “James Lover”, el viceverso que rompió su relación con Lola (Supervivientes 2021) en La isla de las tentaciones y con la que aún mantiene una historia que parece que le afecta o beneficia al concursar.

Todo ello, en una noche en la que los robinsones también jugaron al amigo invisible, enviándose regalos más o menos envenenados entre ellos.

Patricia Donoso se queda (por ahora)

“Patricia Donoso se quiere ir de verdad” advertía Carlos Sobera para arrancar la gala de este martes. Y al conectar con ella, la concursante explicaba que cuando le llamó su marido para animarla notó todo lo contrario: “Mi marido estaba muy forzado en esa llamada. No creo que quisiera que me quedara”, por lo que había decidido marcharse.

“Es una oportunidad maravillosa, porque quería, tenía ganas, me gusta hacer televisión pero ya no soy yo, estoy minando a mis compañeros. No voy a dar marcha atrás, el domingo tenía la decisión tomada y tendría que haberme ido ahí para no estar ahí hoy” lamentaba muy segura de sí misma.

Pero Sobera corrió a hacerle cambiar de opinión: “Quizás tu marido quiso romper el pacto de no intervención porque ve que es importante para ti permanecer ahí. Abandonar un programa de televisión como Supervivientes, donde es tan difícil hacerse un hueco, supone una gran y grave irresponsablidad y eso a medio y largo plazo no te viene bien. Mucha gente va a perder la confianza en ti. Es la oportunidad de ser grande de verdad durante muchos años”, le dijo.

Pero Donoso parecía estar convencida: “Lo que más me duele es que si las puertas de Telecinco se cierran para mí lo tengo que entender y es lo que hay. He pensado todo. Anoche nos comieron las pulgas. Esto es muy difícil, es durísimo y hay que estar aquí para opinar”.

Sin embargo, horas después, el presentador informaba de lo siguiente: “Patricia Donoso se queda... de momento”, algo que da esperanza al programa de que la robinsona vaya aclimatándose y finalmente deje de amenazar con abandonar. Algo que no sería la primera vez que pasara.

Ceremonia de salvación con una semana más para Diego

Jaime Nava, Diego 'James Lover', Ginés ‘Corregüela’ y Alma Bollo son los nominados de la semana y el programa mostró los porcentajes ciegos que llevaban desde el jueves: 32%, 9%, 30%, 29%, sin conocerse el orden.

Por lo que Laura Madrueño hizo la habitual ceremonia de salvación en la que los cuatro se subieron a una tarima sobre el mar y ella fue cortando la cuerda que les mantenía encima de ella.

La primera en caer al agua fue la hija de Raquel Bollo, el segundo el tik toker, y el tercero fue el deportista de élite. Por lo que el viceverso se salvó. Algo que celebró por todo lo alto, aunque en plató se barajaron algunas teorías volcadas en las redes: “Quieren sacar a Diego pero lo mantienen por Lola, para dejarle más tiempo con Horus”, dijeron algunos colaboradores. Refiriéndose a que la custodia del perro la tiene ella hasta que él salga de la isla. Un culebrón que arrancó en La isla de las tentaciones y que aún continúa.