'Supervivientes' salvó a dos nominados, recibió a Gema Aldón y anunció “nuevos cambios en la organización”

La quinta gala de Supervivientes 2023: Tierra de Nadie tuvo varios protagonistas y dejó momentazos para recordar. El más llamativo fue el cambio de opinión repentino de Ginés al ver a Yaiza en la playa y tras haberse declarado a su exmujer, tan solo dos días antes.

Su novia se había presentado para pedirle explicaciones e informarle de que se convertía en nueva superviviente, tras el abandono forzado de Gema Aldón. Al enfrentarse a todo ello, el tik toker acabó decantándose por su relación con ella.

El programa también celebró su ceremonia de salvación con Raquel Mosquera, Adara Molinero, Asraf Beno, Alma Bollo y Jonan Wiergo, los nominados de la semana. Y recibió en plató a la hija de Ana María Aldón.

Y Carlos Sobera anunció los planes para la gala del jueves: “Habrá un cambio de organización con los concursantes en nuevas playas y nuevas divisiones en dos nuevos grupos que escogerá la audiencia”.

La lista negra se queda con solo 3 nominados

Raquel Mosquera, Adara Molinero, Asraf Beno, Alma Bollo y Jonan Wiergo eran los nominados de la semana. Ninguno de ellos quiere marcharse, por lo que expresaron su deseo de ser los salvados de la noche.

El reality, como es habitual, los situó en la plataforma de la ceremonia de salvación y allí la primera que cayó al agua fue Raquel Mosquera, por lo que continuó en la lista negra.

Tras ella, el siguiente en continuar como nominado fue Alma y después Asraf. Unos desafortunados, que alzaron a Adara y a Jonan como los dos primeros salvados. Se abrazaron y gritaron de alegría por continuar viviendo la experiencia.

Gema, en plató: “Estoy bastante medicada”

Gema llegó a plató con una sonrisa y directa a abrazar a su madre que confesaba sentirse “orgullosa” del programa que había hecho su hija. Tras las lágrimas de emoción, Sobera preguntaba a la exconcursante por su lesión: “Estoy bastante medicada pero poco a poco voy mejorando”.

Gema confesó que sus grandes miedos, dentro de la isla, fueron porque “hay muchos momentos muertos y la cabeza se pone a pensar que si mi hija se iba a olvidar de mí, o mi novio. Porque llevamos muy poquito tiempo juntos y me fui a esta aventura”, explicó.

También le preguntaron sobre Raquel Mosquera: “Quizás he tenido malas palabras, pero no me gusta la actitud que tenía Raquel y lo he dicho. No me quería callar nada”, aseguró.

Gabriela, en plató: “Era inhumano”

La segunda expulsada de la edición entraba también en plató para reencontrarse con su hijo, al que hacía más de un año que no veía. “Te amo mucho”, le decía él entre abrazos y ella no le soltaba.

Al senarse junto a Sobera, confesó que no tenía tantas ganas de marcharse de la isla hasta que llegó a la Playa de los Olvidados: “De verdad que esa playa era inhumana”.

Sin embargo, para concluir, aseguró que se llevaba como aprendizaje “la fortaleza del ser humano, que es capaz de superarse” y señaló a Diego como el más preparado para ganar.