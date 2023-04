'Supervivientes 2023' ya tiene segunda expulsada y culebrón con Ginés, su exmujer y la novia camino a Honduras

“Esto no lo he visto yo en mi vida. Enhorabuena a la productora por fichar a este personaje” exclamaba Kiko Matamoros tras ver todo lo ocurrido en Supervivientes 2023: Conexión Honduras con Ginés Corregüela y su vida personal.

MIentras la novia del tiktoker estaba en plató defendiéndolo, la exmujer y la hija le sorprendían en la isla, provocándole confesiones tales como: “Si mi mujer me perdona vuelvo con ella”. Algo que hizo que la nueva relación se levantara y se marchara directa al aeropuerto a hablar con él.

La entrega tuvo dos despedidas: la de Gabriela Arrocet, que se convirtió en la segunda expulsada, y la de Gema Aldón que explicó a sus compañeros que abandonaba forzosamente por la lesión en el brazo.

Gabriela Arrocet, segunda expulsada

Gabriela Arrocet, Artùr Dainese y Jaime Nava eran los habitantes de la Playa de los Olvidados desde que el jueves la audiencia votara para eliminar a la hija de Bigote.

Al conectar con ellos, Gabriela estaba totalmente derrumbada: “Estoy enferma de los oídos, esto es un infierno y yo ya no puedo más. Es la peor playa de todas. Si encontraba duro lo de antes, esto ya no tiene palabras”, lamentaba. Una actitud que sus compañeros confesaron que empezaba a calarles porque si ya era difícil luchar contra las adversidades externas, “contra nuestras cabezas es peor”.

Ion Aramendi les informó de la decisión de la audiencia: “Los espectadores han decidido que el expulsado definitivo sea Gabriela”. Los dos hombres celebraron el quedarse, pero aún más la chilena el marcharse: “¡Gracias! Son los mejores supervivientes, este dúo está muy compenetrado. Se merecen estar acá con todo, son unos guerreros, unos valientes. ¡Soy demasiado feliz!”, aseguró subiéndose a la barca camino a casa.

El cambio de Ginés al ver a su exmujer en Honduras

La vida privada de Ginés se ha convertido en el culebrón de la edición. Desde que dijera que quería que su exmujer le diera una oportunidad, para después descubrir en plató a su novia, todo han sido incógnitas en su intimidad, que esta noche parece que se han resuelto (algunas).

El programa quiso aclarar las dudas de la audiencia (e incluso del concursante) por lo que llevó a Honduras a Isabel, la exmujer, y la hija para reencontrarse con él. A la vez, en plató estaba Yaiza, su actual pareja segura de que haría pública la relación con ella.

Todo apuntaba a eso porque cuando Aramendi preguntó al tiktoker quién le gustaría que acudiera a verle, respondió que su novia, ya que era su cumpleaños en breve y por eso lucía una camiseta con la palabra “felicidades”. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que su sorpresa era su exmujer:

“Ahora siento una felicidad muy grande. Ella sabe que no lo he hecho bien y le he pedido perdón hasta el último día”, decía emocionada y tras estar abrazados. Y cuando ella le preguntó la razón de pedirle una segunda oportunidad si tenía novia ya, él respondió lo siguiente: “

“Mi mujer me ha dicho muchas veces que no tenía arreglo lo nuestro. Conocí a una muchacha y nos estamos conociendo. Sé que la he cagado pero si ella no me da otra oportunidad, tengo que rehacer mi vida, y ella también. Si Isabel me perdona yo sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y si me perdona podemos estar 32 años más”.

La reacción de Yaiza para aclarar la situación con Ginés

El público enloqueció al escuchar que Ginés quería volver con su exmujer teniendo a la novia defendiéndole en plató. Aramendi le preguntó por ello y él respondió: “Llevo esta camiseta especial porque quería felicitar a Yaiza y no me esperaba que fuera a venir mi mujer. Si tengo que elegir entre Yaiza e Isabel elijo a mi mujer, porque son 32 años de matrimonio que no se borran. Está por encima de todo. Si Yaiza me está viendo que me perdone”.

En plató, Yaiza se levantó y pidió ir en persona a verle: “Me gustaría estar allí para que me lo dijera a la cara. Sé cómo es él que el primer impacto queda bien decir eso, sabemos lo que es lo políticamente correcto, lo que es tener a dos hijas. Ahora mismo me voy para allá”. Y el presentador la despidió camino a Honduras. “El encuentro lo veremos el martes en Tierra de Nadie”, advirtió Aramendi.

Isabel aseguró que aún no podía decidir si perdonar a su exmarido o no porque “han pasado muchas cosas y tenemos que hablar”. Pero mientras, el programa regaló una figura de cartón de Yaiza al concursante, pero la dejó tirada en la arena.