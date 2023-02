'Supervivientes 2023' sorprende con un giro en su mecánica inicial que provoca el choque de Adara con Raquel Mosquera

Supervivientes 2023 no ha empezado y ya se han generado los primeros conflictos entre los concursantes. El motivo, un importante cambio en la mecánica inicial del reality, que ha enfrentado a los robinsones a las primeras nominaciones de la edición. Los participantes han tenido que tomar esta decisión en la convivencia previa en la que permanecen antes del estreno del programa, que se producirá este jueves 2 de marzo en Telecinco.

Las fotos oficiales de 'Supervivientes 2023' con sus 17 concursantes

Sin duda, un inesperado revés que ha pillado a todos por sorpresa y que Mediaset ha desvelado a través de su página web. Tal y como se puede ver en un vídeo publicado en la misma, apenas sin compartir experiencias, los participantes han tenido que decir el nombre de las dos personas a las que querrían proponer para abandonar el concurso.

De esta manera, Telecinco ha encendido la mecha de cara a la primera gala de la temporada, en la que los famosos recién llegados a los Cayos Cochinos de Honduras se tirarán del helicóptero en una de las imágenes más esperadas cada año. Este giro de guion ha provocado los primeros roces, especialmente entre dos de las que prometen ser protagonistas de la edición: Adara Molinero y Raquel Mosquera.

Adara choca con Raquel Mosquera

Durante sus primeras horas en Honduras, Laura Madrueño, nueva presentadora del programa desde la isla en sustitución de Lara Álvarez, ha reunido a los concursantes en una sala. Allí, les informó que debían escribir en una pizarra a los dos compañeros que querían nominar, en base a las primeras impresiones que han tenido de ellos.

“Ha llegado el momento de nominar, coged vuestras pizarras y escribid el nombre de las dos personas que queréis ver fuera del concurso desde este momento. Aquí comienza el juego y este juego debe ser sincero y real”, ha dicho Madrueño.

En medio de la ronda de votaciones, Raquel Mosquera generó la primera polémica al nominar a Raquel Arias: “Mi sensación es también que a lo mejor para otro tipo de programa o para una pasarela por lo guapa que eres sí, pero no te veo si a lo mejor tenemos que ser luego compañeros en Supervivientes. Te lo digo así de claro. Dos Raqueles son muchas. O sobro yo o sobras tú”, argumentó la peluquera en unas palabras que encendieron a Adara.

“Esto es muy difícil porque es evidente, no nos conocemos. Y votamos, como habéis dicho todos, a través del feeling y las primeras impresiones. Yo he cambiado, te había escrito a ti Raquel [Arias]. Te han dicho que te consideran una rival pero a la vez te dicen que puede ser que solamente sirvas para modelar y eso me ha tocado mucho las narices. Entonces he cambiado el nombre. La mujeres servimos para mucho más que para modelar. Mucho más”, defendió la ganadora de GH VIP 7, que nominó finalmente a Raquel Mosquera.